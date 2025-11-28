El sorteo se realizó hoy de manera digital, con certificación notarial. Las ganadoras son Pierina Andrea Peresan (Socio 68651) y María Fantini (Socio 25054). La Cooperativa destacó que la iniciativa busca fomentar el cuidado del medio ambiente.

Olavarría. Coopelectric llevó a cabo hoy, viernes 28 de noviembre, el sorteo correspondiente a su campaña de adhesión a la Factura Digital de los Servicios Eléctrico y Sanitario. El sorteo se realizó en el área de Sistemas de la Cooperativa y fue certificado por el escribano público Bernardo Ressia.

Los premios consisten en órdenes de compra por $ 150.000 cada una, canjeables en cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera. El Consejo de Administración realizará la entrega de los premios la próxima semana.

Se sortearon dos premios entre los asociados, divididos por fecha de adhesión:

Adheridos hasta el 24/08/25: Socio 68651 – Sra. Pierina Andrea Peresan

Adheridos a partir del 25/08/25 (Inicio de la nueva campaña): Socio 25054 – Sra. María Fantini



Cómo adherirse a la Factura Digital

Coopelectric destacó que la adhesión a la factura digital es un proceso simple que contribuye al cuidado del medio ambiente.

Los asociados pueden registrarse y adherirse a través de la Oficina Virtual de la Cooperativa (www.coopelectric.com.ar).

Pasos a seguir:

Ingresar a la Oficina Virtual. Seleccionar el submenú “Suministro”. Clickear para realizar la adhesión de cada suministro a la factura digital.

Al adherirse, los asociados dejarán de recibir la factura en formato papel en su domicilio postal.

Próximo Sorteo: Se realizará a fines del mes de diciembre.