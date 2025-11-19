El viernes 21, lunes 24 y martes 25 de noviembre, las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas por un día no laborable, un feriado trasladable y la adhesión al aniversario de Olavarría. Las guardias técnicas funcionarán con normalidad.

El Consejo de Administración de Coopelectric informó que sus oficinas no brindarán atención al público durante tres días consecutivos debido a diversas conmemoraciones y disposiciones legales:

Días Sin Atención al Público

Fecha Motivo Fundamento Legal Viernes 21 de Noviembre Día No Laborable. Art. 7 de la Ley N° 27.399 y Decreto 1027/2024. Lunes 24 de Noviembre Feriado Trasladable por Día de la Soberanía Nacional. Art. 6 de la Ley N° 27.399. Martes 25 de Noviembre Aniversario 158° de Olavarría. Adhesión al Decreto Municipal N° 6400/25.

Oficinas Cerradas

Durante estas jornadas, las siguientes dependencias permanecerán cerradas:

Sede administrativa (Belgrano 2850).

Oficina Técnica de Obras Sanitarias (Av. Del Valle y Av. Pellegrini).

Oficina Técnica de Energía Eléctrica (Pellegrino y Maipú).

Todas las Delegaciones.

Guardias Técnicas Operativas

Coopelectric garantiza que las guardias de los sectores operativos funcionarán con normalidad durante las 24 horas para atender reclamos técnicos:

Servicio Vías de Comunicación Energía Eléctrica (Reclamos Técnicos) Llamar al 412305 Obras Sanitarias (Reclamos Técnicos) Llamar al 411222 Ambos Servicios Enviar mensaje de texto al 15-680000 o WhatsApp al 2284-230707.