Coopelectric realizó su Asamblea Anual y aprobó por unanimidad el 94° Ejercicio Económico

El Cuerpo de Delegados de la Lista Amarilla Conducción analizó el 94° Ejercicio Económico. El presidente Alberto Miotti destacó la firma del acuerdo de deuda con CAMMESA y la magnitud de los servicios que cubren a más de 57.000 conexiones eléctricas y 60.000 personas en servicios sociales.

En cumplimiento de su Estatuto Social, Coopelectric realizó la Asamblea General Ordinaria en el Salón Auditórium, donde el Cuerpo de Delegados —representantes de los asociados— analizó y aprobó la gestión del Consejo de Administración correspondiente al 94º Ejercicio Económico (iniciado el 1° de julio de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2025).

La Asamblea contó con la presencia de la veedora del INAES, Sra. Miriam Di Cunto, y la asunción de los Delegados de la Lista Amarilla Conducción.

Mensaje de la Presidencia: Desafíos y Compromiso Social

El Ing. Alberto Miotti, presidente del Consejo de Administración, brindó información institucional destacando los desafíos del periodo y la importancia de la cooperativa en la comunidad.

Acuerdo con CAMMESA: Miotti resaltó el logro de la firma del “acuerdo de regularización de deuda con CAMMESA”, señalando que marca “el inicio de años de trabajo que serán muy intensos para que esto se consolide y que además se puedan hacer las inversiones que permitan mejorar la calidad de servicio”.

Miotti resaltó el logro de la firma del “acuerdo de regularización de deuda con CAMMESA”, señalando que marca “el inicio de años de trabajo que serán muy intensos para que esto se consolide y que además se puedan hacer las inversiones que permitan mejorar la calidad de servicio”. Magnitud de los Servicios: El Presidente puso en valor la escala de la empresa, que administra servicios públicos esenciales para Olavarría: Más de 3.000 km de líneas de Media y Baja Tensión. 57.241 conexiones de Energía Eléctrica. Obras Sanitarias creció de 26.000 a 51.000 cuentas . Servicios de Velatorio e Inhumación/Cremación cubren a más de 60.000 personas (la mitad de la población).

El Presidente puso en valor la escala de la empresa, que administra servicios públicos esenciales para Olavarría: Compromiso: Miotti concluyó enfatizando que, a pesar de las dificultades económicas, la empresa continúa “en pie y trabajando”, reafirmando el compromiso con sus asociados.

Aprobación Unánime y Nuevas Autoridades

La Asamblea aprobó por unanimidad la Memoria, el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Anexos, Notas e Informes de la Auditoría Externa (Cra. Mónica Sauro) y la Sindicatura (Dr. Jorge Cataldi). El jefe Contable Regulatorio, Cr. Diego Latasa, brindó una explicación detallada de los datos contables.

Durante el encuentro, también se eligieron las nuevas autoridades de la Asamblea para el próximo periodo:

Presidente de la Asamblea: Domingo Soraiz.

Domingo Soraiz. Vicepresidente: José Luis Veyrand.

José Luis Veyrand. Secretarias: Viviana Castro Villafañez y María Andrea Rivas.

En cuanto al Consejo de Administración, se eligieron nuevos integrantes:

Consejeros Titulares (tres años): Dr. Ignacio Aramburu, Dr. Carlos H. Diaz y Dr. Juan Manuel Mondragón.

Dr. Ignacio Aramburu, Dr. Carlos H. Diaz y Dr. Juan Manuel Mondragón. Consejeros Suplentes (un año): Sr. Walter Bahl, Sr. Juan Carlos Piccinelli, Dr. Nicolas Marinangeli y Sr. Carlos Coscia.

Sr. Walter Bahl, Sr. Juan Carlos Piccinelli, Dr. Nicolas Marinangeli y Sr. Carlos Coscia. Síndico Titular: Dr. Jorge Cataldi.

Dr. Jorge Cataldi. Síndico Suplente: Dr. Amílcar Dirazar.