Coopelectric proclama a la Lista Amarilla y suspende las elecciones tras detectar irregularidades en la Lista Verde

El Consejo de Administración de la Cooperativa informó que la Lista Amarilla cumplió con todos los requisitos, mientras que la Lista Verde fue desestimada por presentar anomalías insubsanables en la autenticidad de sus firmas.

Coopelectric ha emitido un comunicado para aclarar la situación electoral de la Cooperativa, informando sobre la proclamación de la Lista Amarilla Conducción y la suspensión del llamado a elecciones previsto para el 23 de agosto de 2025.

Según consta en el Acta N° 2998, el Consejo de Administración analizó la documentación presentada por las dos listas que se inscribieron para la Asamblea Electoral de Distrito. El resultado de este análisis fue el siguiente:

Lista Verde: Se encontraron irregularidades en la autenticidad de algunas firmas , anomalías que, por su entidad, no son subsanables. Como consecuencia, el Consejo determinó que la lista no cumplió con los requisitos del Estatuto Social y, por tanto, su presentación fue desestimada.

Se encontraron , anomalías que, por su entidad, no son subsanables. Como consecuencia, el Consejo determinó que la lista no cumplió con los requisitos del Estatuto Social y, por tanto, su presentación fue desestimada. Lista Amarilla Conducción: La documentación presentada por esta lista fue evaluada y se verificó que cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el Estatuto Social, por lo que fue oficializada.

Dado que solo una lista fue oficializada, se procedió a la proclamación de la Lista Amarilla Conducción y de sus candidatos a Delegados titulares y suplentes. Debido a esta situación, se deja sin efecto el llamado a elecciones que se había programado.