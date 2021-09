Coopelectric pone a disposición de los vecinos de Olavarría una nueva herramienta de comunicación

Se trata de la posibilidad de realizar reclamos técnicos o comerciales tanto del Servicio Eléctrico como Sanitario vía WhatsApp

Desde la Cooperativa explicaron que a partir de ahora, los usuarios podrán agendar el número 2284-230707 para utilizarlo cuando les resulte necesario.

Por otra parte agregaron que esta digitalización fue posible mediante la puesta en marcha de un ChatBot o asistente virtual que cuenta con el aval oficial de WhatsApp y se encuentra disponible durante las 24 horas los 365 días del año.

Desde el área Nuevas Tecnologías de Coopelectric se puso en funcionamiento esta plataforma de gestión a través del chat aplicando inteligencia artificial para alimentar al Bot o asistente virtual.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es muy sencillo. Simplemente se debe ingresar una palabra a modo de saludo como por ejemplo “Hola” y automáticamente el bot desplegará las opciones para comenzar a operar:

Reclamos del Servicio Eléctrico

Técnicos: Instalaciones peligrosas o peligro en la vía pública, falta de energía, alumbrado público, conexión pendiente u otro inconveniente.

Comerciales: calidad de atención al usuario, trámite pendiente, suministros conjuntos, no recepción de factura, error de facturación o exceso de consumo, encuadramiento en categoría tarifaria, recargos o intereses.

Reclamos del Servicio de Obras Sanitarias

Técnicos: Instalaciones peligrosas o pérdida en la vía pública, hurto, falta de agua o baja presión, pérdida de agua, control o falta de medidor, olor a cloacas, cloaca tapada u otros.

Comerciales: calidad de atención al usuario, trámite pendiente, suministros conjuntos, no recepción de factura, error de facturación o exceso de consumo, encuadramiento en categoría tarifaria, recargos o intereses.

Por ultimo señalaron que durante todo el proceso el usuario recibirá respuestas automáticas y al completar la información se le otorgará un N° de reclamo, el cual ingresará al área técnica o comercial para su atención. En caso de no recibir dicho N° de reclamo, el mismo no quedará registrado en el sistema por lo que se deberá repetir la operación. Resulta importante aclarar que esta primera versión no admite llamadas ni envío de fotografías o audios, por lo que sólo se interactúa a través de mensajes siguiendo las opciones correspondientes para cada caso.