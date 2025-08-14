Coopelectric informa que el viernes 15 de agosto será día no laborable

La Cooperativa adhiere al Decreto 1027/2024. Sus oficinas administrativas y técnicas permanecerán cerradas, pero las guardias de los servicios eléctrico y sanitario funcionarán con normalidad.
El Consejo de Administración de Coopelectric ha comunicado que el viernes 15 de agosto será día no laborable, adhiriendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 27.399 y el Decreto 1027/2024.
Por este motivo, las siguientes oficinas permanecerán cerradas y sin atención al público:
- Sede administrativa: Belgrano 2850
- Oficina Técnica de Obras Sanitarias: Av. Del Valle y Av. Pellegrini
- Oficina Técnica de Energía Eléctrica: Pelegrino y Maipú
- Delegaciones
A pesar del cierre de las oficinas, las guardias de los sectores operativos de los Servicios Eléctrico y Sanitario funcionarán con total normalidad para atender cualquier reclamo técnico.
Canales de contacto para reclamos
- Reclamos técnicos de Energía Eléctrica: 412305 (24 horas)
- Reclamos técnicos de Obras Sanitarias: 411222 (24 horas)
Además, en ambos casos, los usuarios pueden enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhatsApp al 2284-230707.