Coopelectric informa que el viernes 15 de agosto será día no laborable

La Cooperativa adhiere al Decreto 1027/2024. Sus oficinas administrativas y técnicas permanecerán cerradas, pero las guardias de los servicios eléctrico y sanitario funcionarán con normalidad.

El Consejo de Administración de Coopelectric ha comunicado que el viernes 15 de agosto será día no laborable, adhiriendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 27.399 y el Decreto 1027/2024.

Por este motivo, las siguientes oficinas permanecerán cerradas y sin atención al público:

Sede administrativa: Belgrano 2850

Belgrano 2850 Oficina Técnica de Obras Sanitarias: Av. Del Valle y Av. Pellegrini

Av. Del Valle y Av. Pellegrini Oficina Técnica de Energía Eléctrica: Pelegrino y Maipú

Pelegrino y Maipú Delegaciones

A pesar del cierre de las oficinas, las guardias de los sectores operativos de los Servicios Eléctrico y Sanitario funcionarán con total normalidad para atender cualquier reclamo técnico.

Canales de contacto para reclamos

Reclamos técnicos de Energía Eléctrica: 412305 (24 horas)

412305 (24 horas) Reclamos técnicos de Obras Sanitarias: 411222 (24 horas)

Además, en ambos casos, los usuarios pueden enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhatsApp al 2284-230707.