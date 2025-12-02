El presidente del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu, premió a Pierina Andrea Peresan y María Fantini con órdenes de compra para la Cooperativa Obrera. La próxima edición del sorteo se realizará a fines de diciembre para seguir promoviendo la adhesión al formato digital.

Olavarría. El presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, realizó la entrega de premios correspondientes al último sorteo por la adhesión a la Factura Digital de los Servicios Eléctrico y Sanitario.

Las ganadoras recibieron órdenes de compra por valor de $ 150.000, canjeables en cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera.

Las Ganadoras del Sorteo

Pierina Andrea Peresan (Socio 68651): Ganadora entre los adheridos hasta el 24/08/25.

María Fantini (Socio 25054): Ganadora entre los adheridos a partir del 25/08/25 (inicio de la nueva campaña).

Durante el encuentro, Aramburu agradeció la participación de ambas asociadas y destacó los beneficios de la Factura Digital: “Es práctica, segura, sencilla y principalmente contribuye al cuidado del medio ambiente”.

Cómo Adherirse y Participar

Coopelectric invita a los asociados a seguir adhiriéndose a la factura digital, lo que les permitirá dejar de recibir el formato papel en su domicilio y participar en los próximos sorteos.

Los pasos para adherirse son:

Ingresar a la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar). Seleccionar el submenú “Suministro”. Adherir cada suministro a la factura digital.

Para quienes ya tienen usuario y contraseña en la Oficina Virtual, solo deben ingresar y realizar la adhesión desde el Submenú “Suministros”.

Próximo Sorteo: Se anunció que el próximo sorteo se realizará a fines del mes de diciembre.