Kellys Yusmaira Gallegos Díaz y Néstor Alberto Bisignano, los socios premiados, recibieron sus órdenes de compra en el marco de la campaña que promueve el uso de la factura digital por su impacto ambiental.

En la jornada de este lunes, las autoridades de Coopelectric realizaron la entrega de las órdenes de compra de $150.000, válidas para sucursales de la Cooperativa Obrera, a los ganadores del sorteo por adhesión a la Factura Digital.

Los premios fueron entregados por el presidente del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu, el pro-secretario Oscar Angeletti, y el presidente del Cuerpo de Delegados, Domingo Soraiz.

Los socios favorecidos

Ganador Socio Categoría Representante en la entrega Kellys Yusmaira Gallegos Díaz 12296 Adheridos hasta el 24/08/25 Ella misma Néstor Alberto Bisignano 2371 Adheridos a partir del 25/08/25 Su hija, Romina

Desde Coopelectric, se reiteró la invitación a los asociados a sumarse a la iniciativa, destacando los beneficios: “la factura digital es práctica, segura, sencilla y principalmente contribuye al cuidado del medio ambiente”.

La adhesión puede realizarse fácilmente en la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar), ingresando al submenú “Suministro” para seleccionar la opción digital y dejar de recibir la factura en papel.

El próximo sorteo se realizará a fines del mes de noviembre. ¡Apurarse para participar y, de paso, salvar un par de árboles!