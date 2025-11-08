La Cooperativa argumenta que una prórroga provincial de 2017 extiende el plazo original hasta octubre de 2027, y que su solicitud de una prórroga posterior de 30 años, realizada en 2021, debe considerarse en curso.

Se conoció la postura de Coopelectric respecto a la notificación enviada por el Municipio de Olavarría que señalaba la finalización del plazo de Concesión del Servicio Eléctrico, que se había iniciado en 1997 por 25 años.

La Cooperativa argumenta que el plazo de prestación del servicio aún no ha culminado, basándose en dos puntos principales:

1. Prórroga Provincial (Vencimiento en 2027)

Vencimiento Original: 31 de octubre de 2022.

31 de octubre de 2022. Decisión Provincial: En 2017, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires resolvió prorrogar por cinco años el vencimiento de los contratos de concesión provinciales y municipales.

En 2017, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires resolvió el vencimiento de los contratos de concesión provinciales y municipales. Plazo Vigente: Teniendo en cuenta esta prórroga, Coopelectric sostiene que el plazo de concesión actual vence recién el 31 de octubre de 2027.

2. Pedido de Prórroga por 30 Años

Contrato: El contrato inicial establece que puede prorrogarse por dos períodos sucesivos y consecutivos de 30 años cada uno .

El contrato inicial establece que puede prorrogarse por dos períodos sucesivos y consecutivos de . Solicitud de Coopelectric: La Cooperativa realizó el pedido de la primera prórroga de 30 años en el año 2021 , antes de la fecha de vencimiento original.

La Cooperativa realizó el pedido de la primera prórroga de 30 años en el año , antes de la fecha de vencimiento original. Interpretación: Dado que el Municipio no presentó oposición formal a este requerimiento, la Cooperativa entiende que se encuentra, en todo caso, transitando un período de prórroga del Contrato de Concesión.

Bajo estos argumentos, Coopelectric concluye que “no puede hablarse ni de la culminación del contrato, ni de la finalización del plazo de concesión del Servicio Eléctrico”. La discusión sobre la concesión parece que se prorrogará.