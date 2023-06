Coopelectric anunció obras para Sierras Bayas

“Es una muy buena noticias para los vecinos y para la industria minera”, ponderó el jefe comunal.

En el cierre de la mañana de este viernes el intendente municipal Ezequiel Galli concurrió a Coopelectric, donde fue invitado a tomar parte del anuncio de importantes obras vinculadas al suministro del servicio eléctrico en la localidad de Sierras Bayas.

Se trató de una presentación y rueda de prensa que fue encabezada por integrantes del Consejo de Administración de Coopelectric, liderados por su presidente Cruz Arouxet y el Gerente de Distribución del Servicio Eléctrico Claudio Napoli. Estuvieron acompañados por Alberto Miotti -Secretario del Consejo de Administración-, José Morán -vocal del Consejo de Administración- y Horacio Balbiani -Síndico de Coopelectric-. También se contó con la presencia del Delegado Municipal de Sierras Bayas, Guillermo Rikal.

El anuncio consistió en la presentación de una serie de obras de distribución en lo que es al servicio eléctrico de media tensión, que beneficiará no sólo a vecinos de esa localidad serrana, puntualmente del barrio Villa Arrieta, sino también canteras ubicadas en la zona del Cerro Sotuyo e inclusive a Colonia San Miguel.

Se explicó que la línea, por motivos no sólo de actualización y mantenimiento, sino también para mejorar la calidad del servicio, será renovada y, a la par, diversificada para atender no sólo la demanda domiciliaria de vecinos sino también de las firmas industriales y mineras radicadas en ese punto del Partido. “Es una la zona eminentemente minera y que significa mucho desarrollo industrial, para toda la región poder ampliar la posibilidad de interconexión”, se expresó desde la Cooperativa.

El jefe comunal, por su parte, agradeció la invitación para ser parte de la presentación y ponderó “la importante inversión que se está haciendo en la localidad”.

“Poder recoger, en cada uno de los lugares donde la cooperativa está prestando un servicio tan esencial, como es la energía eléctrica, las inquietudes, las problemáticas que se van generando y sumarle a esto la importancia de apostar al crecimiento de la industria. Me parece que poder lograr que la industria minera, que es tan importante en nuestro Partido, pueda seguir creciendo a raíz de estas inversiones y poder separar el servicio de la de la localidad, para poder tener servicios diferenciados y que uno no afecte al otro, la verdad que me parece que es para destacar el compromiso de la cooperativa con la industria minera, con la localidad de Sierras Bayas, y con las permanentes inversiones que se están haciendo en el Partido”, enfatizó Galli.