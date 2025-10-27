Convocatoria para Artistas Locales: El Municipio Lanza la Inscripción para el Escenario de la Fiesta Aniversario de Olavarría

Grupos de música y solistas pueden postularse hasta el 7 de noviembre para el evento que se realizará el lunes 24 de noviembre. La convocatoria está abierta a quienes no participaron el año pasado y tengan más de seis meses de trayectoria.

La Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Olavarría ha lanzado una convocatoria abierta para artistas locales interesados en formar parte de la programación de la Fiesta Aniversario de Olavarría.

El evento, que celebrará el cumpleaños de la ciudad, se llevará a cabo el próximo lunes 24 de noviembre y, como es habitual, contará con un variado programa en el escenario principal, además de patio de comidas y paseo de artesanos.

Requisitos de Inscripción

Desde el área de Cultura se especificó que la convocatoria está dirigida a:

Grupos de música y/o solistas locales.

Artistas que no hayan participado el año pasado en el evento.

en el evento. Contar con más de 6 meses de formación o trayectoria.

Plazos y Modalidad

Los artistas interesados pueden inscribirse únicamente de manera online a través del formulario cuyo enlace está disponible en el sitio web del Municipio.

Período de Inscripción: Desde hoy, 27 de octubre, hasta el 7 de noviembre.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, los organizadores evaluarán las propuestas y darán a conocer la lista de artistas seleccionados que formarán parte de la celebración.