Convocatoria abierta para la Fiesta Aniversario de Olavarría

2 horas ago Cultura, Titulos

La celebración se realizará el lunes 24 de noviembre y la convocatoria está destinada exclusivamente a productores y artesanos fiscalizados locales. Los revendedores no podrán inscribirse.

El Municipio de Olavarría ha abierto la convocatoria para artesanos fiscalizados, emprendedores, productores y dueños de food trucks locales que deseen participar con sus puestos en la Fiesta Aniversario de Olavarría.

La celebración central se desarrollará el lunes 24 de noviembre e incluirá un paseo de artesanos y diversos puestos de comida, entre otras actividades.

 

Detalles de la Inscripción

La inscripción se llevará a cabo de manera personal y presencial y tendrá un plazo de casi tres semanas:

  • Período de Inscripción: Desde el lunes 27 de octubre hasta el viernes 14 de noviembre (inclusive).
  • Lugar: Oficina de Desarrollo Económico (Moreno 2765).
  • Horario: De 8:00 a 14:00 horas.

 

Requisitos de Documentación

La participación en el evento estará sujeta a la presentación de la documentación correspondiente, siendo la convocatoria exclusiva para productores y artesanos locales:

  • Artesanos Fiscalizados: Deberán presentar el carnet de fiscalización vigente.
  • Emprendedores, Productores y Pochocleros: Deberán presentar las habilitaciones de REPUPA, PUPAA, la sala de elaboración y/o puesto fijo correspondientes.

El Municipio enfatiza que no se podrán inscribir revendedores, buscando priorizar y potenciar la producción local.

Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved