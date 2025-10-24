Convocatoria abierta para la Fiesta Aniversario de Olavarría

La celebración se realizará el lunes 24 de noviembre y la convocatoria está destinada exclusivamente a productores y artesanos fiscalizados locales. Los revendedores no podrán inscribirse.

El Municipio de Olavarría ha abierto la convocatoria para artesanos fiscalizados, emprendedores, productores y dueños de food trucks locales que deseen participar con sus puestos en la Fiesta Aniversario de Olavarría.

La celebración central se desarrollará el lunes 24 de noviembre e incluirá un paseo de artesanos y diversos puestos de comida, entre otras actividades.

Detalles de la Inscripción

La inscripción se llevará a cabo de manera personal y presencial y tendrá un plazo de casi tres semanas:

Período de Inscripción: Desde el lunes 27 de octubre hasta el viernes 14 de noviembre (inclusive).

Desde el hasta el (inclusive). Lugar: Oficina de Desarrollo Económico (Moreno 2765).

Oficina de (Moreno 2765). Horario: De 8:00 a 14:00 horas.

Requisitos de Documentación

La participación en el evento estará sujeta a la presentación de la documentación correspondiente, siendo la convocatoria exclusiva para productores y artesanos locales:

Artesanos Fiscalizados: Deberán presentar el carnet de fiscalización vigente.

Deberán presentar el vigente. Emprendedores, Productores y Pochocleros: Deberán presentar las habilitaciones de REPUPA, PUPAA, la sala de elaboración y/o puesto fijo correspondientes.

El Municipio enfatiza que no se podrán inscribir revendedores, buscando priorizar y potenciar la producción local.