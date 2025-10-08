Convocatoria abierta para la 40ª edición de “Un aplauso al Asador”

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría abrió la convocatoria para que instituciones de bien público participen en la 40º Edición de la Fiesta “Un aplauso al Asador”, que se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre en el Parque “Helios Eseverri”.

Detalles de la Convocatoria

La invitación está dirigida a entidades debidamente acreditadas, tales como:

Clubes de madres y asociaciones cooperadoras.

Sociedades de fomento y juntas vecinales.

Agrupaciones tradicionalistas.

Otras entidades de bien público.

Inscripción y Plazos:

Período: Desde el 13 hasta el 24 de octubre inclusive.

Desde el inclusive. Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas .

De . Lugar: Dirección de Relaciones con la Comunidad, ubicada en la planta baja del Palacio San Martín (Rivadavia 2801).

Requisitos para la Inscripción:

Las instituciones interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

Una nota de solicitud de la institución para participar en el evento, que debe incluir los datos de contacto del referente (número de teléfono y correo electrónico). La documentación que avale la existencia y acreditación legal de la institución.

La Subsecretaría de Cultura informa que los cupos para participar serán limitados.