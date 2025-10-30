Convocatoria a la 8ª Edición de la “Murga de los Santos” en Olavarría

La 8ª edición del encuentro festivo, organizado por las comunidades de jóvenes y adolescentes, se realizará a las 17:30 horas, convocando a todas las familias a hacer de las calles del barrio una gran fiesta.

La Parroquia San Vicente de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de la 8ª edición de la “Murga de los Santos”, que se llevará a cabo este viernes 31 de octubre.

El evento, que busca honrar y celebrar el ejemplo de los Santos y Santas de la Iglesia, está siendo organizado activamente por la Comunidad de Jóvenes, la comunidad de adolescentes ADN y los niños adoradores de la Parroquia.

Detalles de la Murga

Evento: 8ª Edición de la Murga de los Santos.

8ª Edición de la Murga de los Santos. Fecha: Viernes 31 de octubre.

Hora: 17:30 horas.

Punto de Encuentro: Parroquia San Vicente (Barrio San Vicente).

Parroquia San Vicente (Barrio San Vicente). Convocatoria: Abierta a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y familias.

La invitación es a “celebrar juntos este acontecimiento” y, siguiendo la inspiración del Papa Francisco, a “Armemos una fiesta y que se haga un gran lío”, transformando las calles del barrio en un espacio de celebración comunitaria.

Se espera la máxima participación para difundir la alegría y el mensaje de fe, con la meta de que la Murga “verdaderamente sea una fiesta por las calles del Barrio”.