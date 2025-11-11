El homenaje se realizará este sábado 15 de noviembre, a las 10 horas, en el anfiteatro de Av. Crotto y Libertad, donde se encuentra la réplica del submarino. Se recordará al Capitán de Corbeta Diego M. Wagner y a los 43 tripulantes.

Olavarría. El Municipio de Olavarría, junto a la familia del Capitán de Corbeta Diego M. Wagner, invita a la comunidad a participar del acto protocolar en conmemoración del octavo aniversario del hundimiento del ARA San Juan.

Día y Hora: Sábado 15 de noviembre , a partir de las 10:00 horas .

Sábado , a partir de las . Lugar: Anfiteatro donde está emplazada la réplica del submarino, en la intersección de Avenida Crotto y Libertad.

Este espacio, que rinde homenaje a los 44 héroes, fue declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Participantes

Se espera la presencia del intendente Maximiliano Wesner, los familiares Emilio Wagner y Catalina Clar, amigos y compañeros de promoción de Diego M. Wagner, además de funcionarios municipales, referentes institucionales y la comunidad en general.

Es un momento para mantener viva la memoria de quienes ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber.