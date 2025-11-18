El municipio y la policía local labraron numerosas actas de infracción durante el fin de semana. Un conductor se negó al test tras un siniestro vial, y otro fue detectado cruzando un semáforo en rojo con 1.15 g/l de alcohol en sangre.

Olavarría. La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Olavarría, en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desplegó operativos de control preventivo y de seguridad vial durante el último fin de semana, resultando en la iniciación de numerosas actas por infracciones a la Ley de Tránsito. Los controles derivaron en la retención de licencias de conducir, autos y motocicletas.

Alcoholemia Positiva y Negativa al Test

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en la madrugada del domingo en el Parque Mitre, tras un siniestro vial sin heridos. Personal de seguridad identificó al conductor, quien presentaba signos de aliento etílico, pero se negó a someterse al test de alcoholemia.

El individuo fue sancionado con la retención de su licencia y el vehículo fue remitido al Corralón Municipal.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana recordó que la negativa a practicar el test está tipificada en la Ley 15402, que impone una sanción de hasta 18 meses de inhabilitación para conducir.

Pese a la vigencia de la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires, se detectaron múltiples casos de alcoholemia positiva:

1.15 g/l: Registró un conductor detenido en la madrugada del sábado tras cruzar el semáforo en rojo en Avenida Colón y Pringles. Se retuvo tanto su licencia como el rodado.

1.69 g/l: Fue el resultado de un motociclista que circulaba esa misma noche sin luces ni chapa patente. Se procedió a la retención de la licencia y la moto.

Otras Infracciones Constatadas

Además de los casos de alcoholemia, se labraron actas por:

Falta de Documentación Obligatoria: Incluyendo licencia, VTV y seguro.

Irregularidades Técnicas: Fallas en la identificación de los rodados e iluminación.

Conductas Irresponsables: Se detectaron y sancionaron maniobras como cruzar semáforos en rojo, doblar en U en avenidas y manipular el teléfono celular mientras se conducía.

Todas las actuaciones y los rodados retenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.