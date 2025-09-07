Continúa la búsqueda de Dylan González Pereyra, el niño de 8 años desaparecido en Olavarría

El menor se ausentó de su domicilio en el Paraje Rural “San Bernardo” y la Municipalidad participa activamente de los rastrillajes. Se solicita la colaboración de la comunidad para encontrarlo.

El Municipio de Olavarría informa que continúan las labores para dar con el paradero de Dylan González Pereyra, un niño de 8 años que fue visto por última vez en la tarde del sábado 6 de septiembre en la Estancia Rural “San Bernardo”, ubicada a unos 40 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

Se han desplegado diversas tareas de investigación y rastrillajes en la zona, llevados a cabo en conjunto por la DDI, la Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia. La investigación es encabezada por la UFI 7.

Características del menor

Dylan, de 8 años, tiene tez trigueña, cabello oscuro, ojos marrones y mide aproximadamente 1.50 metros de altura. Al momento de ausentarse, vestía una camiseta térmica de color blanco, un pantalón bordó y crocs rosas. El niño se encontraba junto a su perro, un mestizo de pelaje marrón y blanco.

De manera complementaria, el intendente Wesner se hizo presente en el lugar donde fue visto por última vez para reunirse con los familiares, acompañado por la Jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, y la subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola.

Información de contacto

Se solicita a la comunidad que cualquier dato de interés sea comunicado de inmediato a las autoridades a través de los siguientes números:

911

SubDDI Olavarría: 02284-431065 o 431062

02284-431065 o 431062 Comando de Patrullas: 2284-482244

2284-482244 Comando de Prevención Rural: 2284-444495