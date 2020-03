Continúa el torneo de tenis en El Fortín

Tras un mes y medio de competencia y más de 145 partidos jugados, avanza el “Fortiranking” en El Fortín.

Las instancias finales están previstas para la inauguración de las luces en las canchas de tenis. “Una gran inversión que está realizando el club fortinero y la subcomisión de tenis, para una mejor comodidad.” Afirmaron desde la entidad.

A continuación los últimos resultados y horarios de partidos:

Últimos resultados:

Masson a Urretavizcaya: 6/1 y 6/1

Goyeneche a Pezzucchi: 7/6 y 6/1

Bruni a Lurbe: 6/1, 5/7 y 10/7

Pastore a Rodríguez: 6/1 y 6/0

García a Gocella: 6/0 y 6/0

Cepeda – Britez a Bórdmida – Laplace: 6/3 y 6/3

Vargas Urruty a Goyeneche: 6/4, 5/7 y 11/9

Partidos para el fin de semana:

Sábado:

9 horas: Torres – Quiroga Vs. Britez – Cepeda

10 horas: Torrisi Vs. Vargas Urruty – Kaltembach Vs. Pin

16 horas: Berrueta – Palacios Vs. Montero – Rizzo – Quiroga Vs. Goyeneche

17 horas: Traversa Vs. Bolognani – Bruni Vs. Masson

18 horas: Berrueta – Palacios Vs. Visotto – Paulo – Salías Vs. Tuccio

Domingo:

9 horas: Gocella Vs. Ganador de Kaltembach Vs. Pin

10 horas: Rodríguez Vs. Vargas Urruty – Russo Vs. Nicodemes – Cides Vs. Aguerre