Continúa el “Octubre Rosa” en Olavarría: Se Intensifican los Controles y las Charlas de Concientización

La campaña de prevención de cáncer de mama, impulsada por el Municipio, Lalcec, Ola Rosa, el Hospital de Oncología y FACSO, ofrece controles gratuitos en el Hospital y CAPS hasta el 31 de octubre. Sierras Bayas tendrá una Caminata Rosa y un emotivo acto.

La edición 2025 de la campaña “Octubre Rosa” continúa activa en Olavarría, reforzando la importancia de los controles preventivos de cáncer de mama. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Municipio, Lalcec, Ola Rosa, el Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat” y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN.

La campaña hace hincapié en que la detección temprana es crucial, ya que el cáncer de mama, al no presentar síntomas en estadios iniciales, es curable en más del 90% de los casos si se diagnostica a tiempo. Se recuerda que tanto mujeres como varones deben realizarse chequeos regularmente.

Cronograma de Controles Médicos (Hasta el 31/10)

Los controles mamarios y ginecológicos se ofrecen de manera gratuita y continúan según el siguiente cronograma:

Fecha Horario Lugar Tipo de Control Organiza Hasta el 31/10 8:00 a 10:30 hs. Box N° 4 Ginecología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” Controles mamarios y ginecológicos. Hospital Municipal Hasta el 31/10 Consultar horario Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Controles mamarios y ginecológicos (Modalidad a consultar al tel. 440800 int. 2128). Subsecretaría de APS Lunes 27/10 y Miércoles 29/10 9:00 a 14:00 hs. Hospital Municipal Sierras Bayas Controles mamarios y ginecológicos, a demanda. Hospital Municipal Sierras Bayas

Próximas Actividades de Concientización

Las propuestas de concientización y sensibilización se extienden hasta fin de mes:

Fecha Horario Lugar Actividad Organiza 31/10 14:20 hs. Parque del Mástil, Sierras Bayas Caminata Rosa (salida y llegada a bicisenda). Acto final: descubrimiento de monumento a pacientes que transitan o transitaron la enfermedad. Hospital Municipal Sierras Bayas