Conocé el día de recolección de reciclables del programa GIRO para cada barrio

A partir del 12 de agosto, las rutas de recolección de reciclables en barrios diurnos sufrirán modificaciones. Informate sobre tu nueva frecuencia.

Respecto a reciclables, la novedad es que, a partir del lunes 12 de agosto, cambia el horario de recolección de reciclables en aquellos barrios de recolección diurna (rutas amarilla, roja, violeta, celeste y verde).

– Ruta violeta (recolección lunes 6 am): El Hornero, Belgrano, Pellegrini, Evita, Provincias Unidas, Educadores.

– Ruta roja (recolección martes 6 am): Nicolás Avellaneda, 10 de Junio, Bancario I, Martín Fierro, Sargento Cabral.

– Ruta amarilla (recolección miércoles 6 am): Luján, Tiro Federal, Pro Casa I a IV.

– Ruta verde (recolección jueves 6 am): CECO I, Luz y Fuerza II, Facundo Quiroga l, Facundo Quiroga II, Bancario II, Bancario III, Acupo I, Provincias Argentinas.

– Ruta celeste (recolección viernes 6 am): Villa Mailín, Villa Aurora, Villa Magdalena, Villa Mailén.

Cabe destacar que el cronograma de recolección nocturno continúa tal lo previsto, de la siguiente manera:

-Ruta rosa (recolección lunes a partir de las 21 hs): Villa Floresta, Luján, Hipólito Yrigoyen, Jardín,

-Ruta azul (recolección lunes a partir de las 21 hs): Roca Merlo, Mariano Moreno, San Carlos, UTA.

-Ruta naranja (recolección martes a partir de las 21 hs): San Vicente, Amparo Castro (FONAVI).

-Ruta marrón (recolección jueves a partir de las 21 hs): Centro/Microcentro

-Ruta gris (recolección viernes a partir de las 21 hs): barrio Banco Provincia, zona Cementerio, Pueblo Nuevo, Sarmiento.

Es importante remarcar que se deben sacar los residuos reciclables en día y horario asignado y correspondiente a cada zona. De no tener material reciclable se solicita imperiosamente no sacar basura, ya que será recolectada por el mismo camión y se mezcla, lo que hace la separación mucho más difícil. En este sentido, se apela al compromiso y responsabilidad individual de cada vecino para la separación y disposición adecuada de los residuos para hacer entre todos una ciudad más limpia.

Por otro lado, se comunica que luego de una evaluación realizada sobre el funcionamiento del tratamiento del compostaje, se pudo constatar que no logró alcanzar los objetivos planteados, ya que el mismo se mezcla con basura durante la recolección, lo que dificultad la separación del material y por ende su posterior proceso.

Por tal motivo, desde el área de ambiente se procede a reforzar e incentivar el compostaje domiciliario a través del Programa Olavarría Composta. Con el objetivo de reducir en origen, en el hogar, la cantidad de basura que se genera y transformar los residuos orgánicos en compost, el cual es utilizado como abono para las plantas y aportar de este modo al cuidado del ambiente. Es importante que el esfuerzo que se realiza en cada domicilio pueda verse reflejado en resultados concretos y continuar incentivando estas prácticas.

Para ello, se brindan los talleres de compostaje abiertos a la comunidad y también los orientados al uso de las composteras en establecimientos educativos; se relanzó el Programa de Tutores del Compostaje y la Red Local de Promotores del Compostaje; y se comenzará a trabajar el compostaje comunitario como una alternativa para aquellos hogares que no puedan realizar el compostaje en sus propias viviendas.

Para más información sobre el Programa Municipal GIRO, pueden consultar la página web del municipio (olavarria.gov.ar). Por último se informa que continúan las promotoras de la Cooperativa Viento En Contra recorriendo los distintos barrios brindando información del programa y concientizando sobre la importancia del reciclaje.