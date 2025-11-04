Conflicto salarial en La Madrid: José Stuppia (ATM/FESIMUBO) pide más aumento e insiste con la intervención de Trabajo

José Salvador Stuppia, líder de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) y FESIMUBO, se reunió con referentes en el marco del conflicto salarial que mantiene el gremio con el gobierno de General La Madrid.

El sindicalista de Olavarría se mostró “confiado pero firme” respecto a la situación. “Trataremos de conseguir una solución”, enfatizó Stuppia, señalando la voluntad de diálogo de FESIMUBO.

Simultáneamente, Stuppia elevó un reclamo directo al intendente lamatritense, solicitando un aumento superior al que fue otorgado previamente por decreto.

En un contexto de tensión, el líder sindical subrayó que “el paro es un derecho que asiste a los empleados”, aunque su intención es la de resolver el conflicto. Finalmente, insistió en la necesidad de la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense para mediar y alcanzar una salida al conflicto.

Fuente: InfoGL