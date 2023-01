Conflicto Diario El Popular: “necesitamos gestión política, no peleas sin sentido”

Así lo expresaron a través de un comunicado los trabajadores de El Popular, donde además señalaron que la empresa les adeuda los salarios de noviembre, diciembre y el aguinaldo.

Lejos de solucionarse el conflicto laboral en el multimedios El Popular, desde la Asociación de Periodistas de Olavarría, integrada en parte por los empleados de la empresa, emitieron un comunicado donde desnuda la tremenda crisis por la que atraviesan.

El Comunicado

La situación de los trabajadores y trabajadoras de EL POPULAR Medios quedó entrampada en una disputa política y en una “pelea” a través de redes sociales, sobre pagos adeudados de pauta oficial provincial y nacional al multimedio olavarriense.

En este contexto, los empleados continúan sin cobrar salarios y aguinaldo, en medio de una política de ajuste con reducción de la planta permanente.

Por tal razón, desde la Asociación de Periodistas de Olavarría solicitamos a los referentes de los distintos espacios políticos intercedan para buscar alternativas reales que hagan viable la posibilidad de que la empresa acceda a los valores adeudados para poder saldar la deuda que tiene con sus trabajadoras y trabajadores. Cabe aclarar que este es el argumento esgrimido por los responsables de la empresa de medios.

Necesitamos respuestas inmediatas y soluciones urgentes. Es casi mitad de mes y todavía a algunos ni siquiera les han completado los sueldos de noviembre; mientras que a toda la planta no se le ha abonado salarios de diciembre ni el medio aguinaldo.

Más allá de lo salarial, los y las profesionales que se desempeñan en el Multimedios de Olavarría atraviesan una situación de enorme preocupación y tristeza por no poder ejercer su profesión en un marco de enorme crisis. Desde el martes, con la masiva movilización que tuvo un importante respaldo de sindicatos y comunidad en general, el Diario en papel dejó de salir a la calle, Canal Local ya no emite el noticiero ni su programación habitual, y la FM 98Pop no sale al aire. En tanto que la web se ve también resentida en su información.

Esto en el marco del plan de lucha que llevó a la concreción de asambleas permanentes en los puestos de trabajo, de forma ininterrumpida y por tiempo indeterminado. Medida que se decidió por mayoría en una asamblea realizada por los tres gremios que representan a quienes componen el Multimedios: Gráficos (Fatida), Prensa (APO- Fatpren) y Televisión (Sat-Said).

Necesitamos gestión política, no peleas sin sentido.

