En Argentina, un país con una rica historia de conmociones políticas y crisis económicas, la práctica de la confiscación de bienes hace tiempo que superó los límites de un castigo justo por delitos.

Según el artículo 23 del Código Penal de Argentina (Ley 11.179, actualizada en 1984), la confiscación se aplica a los objetos utilizados en el delito o a los bienes obtenidos como resultado del mismo, a favor del Estado, las provincias o los municipios.

Sin embargo, en la práctica esto puede llevar a violaciones de los derechos de los ciudadanos, dejándolos sin medios de subsistencia durante investigaciones prolongadas. En la sociedad crece el debate: ¿a dónde van los fondos confiscados por la policía y los fiscales, y cómo influyen en las prioridades presupuestarias, incluidas las remuneraciones en los organismos de seguridad?

Víctimas del sistema: historias de gente común

La confiscación afecta especialmente a los grupos vulnerables. Aquí algunos ejemplos:

Elena Martínez (Córdoba, 2019): una jubilada de 65 años perdió su casa y sus ahorros (~800 mil pesos) debido a la acusación contra su nieto por lavado de dinero. Fue absuelta en 2021, pero no le devolvieron sus bienes, alegando “gastos”. Elena vive en un refugio. (Amnistía Internacional, 2020)

Miguel Rodríguez (Rosario, 2021): un albañil de 42 años perdió su casa y su motocicleta por una falsa denuncia de narcotráfico. Fue absuelto en 2023, pero los bienes se subastaron. Vivió seis meses en la calle. (CELS, 2023; Juzgado Federal de Rosario)

Familia de Villa 21 (Buenos Aires, 2017): una madre soltera con hijos perdió su vivienda y muebles debido al arresto de su hijo por 50 g de drogas. Él fue absuelto en 2019, pero todo quedó confiscado. La familia vive con parientes. (CELS, 2018)

Los informes recientes de Amnistía Internacional de 2025 señalan problemas persistentes de violencia de género y barreras en el acceso a servicios, agravados por recortes presupuestarios.

La confiscación como herramienta de presión

En 2024–2025 el sistema judicial argentino enfrenta demoras en las investigaciones. Según Freedom House 2025, alrededor del 43–50% de los ~113 mil presos están en prisión preventiva sin condena, y los procesos duran entre 3 y 6 años. Estas prácticas afectan especialmente a los grupos vulnerables, como subraya HRW.

Uno de los casos más resonantes es el del disidente ruso Konstantin Rudnev. Arrestado el 28 de marzo de 2025 en Bariloche por acusaciones de trata de personas. Permanece bajo investigación sin sentencia hasta noviembre de 2025. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Arrigo, y según los últimos informes podría ser trasladado al arresto domiciliario, pero no hay decisión oficial.

En la misma causa fueron detenidas más de 20 mujeres —turistas— a quienes, durante el arresto, se les confiscaron todos los documentos, dinero y pertenencias personales, incluida ropa de abrigo. Abandonadas en el país sin documentación, no tienen posibilidad de trabajar ni recibir ayuda de sus familias, y durante un año prácticamente viven en la calle y dependen de la ayuda de transeúntes. Este es precisamente el plazo solicitado por la fiscalía para llevar a cabo la investigación.

Este es un ejemplo típico donde las detenciones se utilizan como mecanismo de presión, dejando a las personas en la incertidumbre.

Base legal y práctica de la confiscación

Según Human Rights Watch en su informe World Report 2025, en Argentina persisten los problemas de hacinamiento carcelario y demoras en los procesos judiciales, lo que agrava las violaciones de los derechos de los detenidos. Aproximadamente el 50–54% de los presos en cárceles federales esperan juicio sin condena, y sus bienes suelen ser confiscados sin devolución oportuna.

Durante el arresto, la policía (Policía Federal Argentina) toma todo el dinero en efectivo, dispositivos y objetos de valor, alegando “sospecha de financiamiento del delito”. Los turistas son especialmente vulnerables: según informes del Departamento de Estado, los extranjeros detenidos pierden dinero y documentos en el 90% de los casos, y la devolución requiere meses de burocracia. Recuperar los bienes es casi imposible: incluso los absueltos completamente salen en la miseria, mientras el dinero se destina a cubrir el déficit presupuestario —el déficit de 2023 fue del 4,4% del PIB (~50 mil millones de dólares).

Comparación de salarios y prioridades presupuestarias

El presupuesto argentino en 2024–2025 sufrió cambios significativos. El presidente Milei logró un déficit cero, pero los recortes fueron selectivos: la salud se redujo en un 48% desde 2023, con más de 2000 empleados despedidos. Los salarios de maestros y médicos cayeron un 30–40% en términos reales debido a la inflación, situándose en 380–600 dólares mensuales (Reuters, 2025; CIICTI, 2025). En el hospital Garrahan ~70 médicos renunciaron en 2024–2025 (ATE/CIU, 2024).

Los salarios policiales aumentaron: en marzo de 2025 un 5% (Resolución Conjunta 11/2025), y en noviembre de 2025 otro incremento; el promedio es ~1400 dólares mensuales (ERI, 2025). El presupuesto del Ministerio de Seguridad aumentó un 22%, mientras que educación y salud fueron recortados (EL PAÍS, 2024). Los salarios de los fiscales siguen estables, ~2500 dólares al mes (ERI, 2025).

Para mayor claridad, aquí una tabla comparativa (datos 2025, en USD/mes):

Profesión | Salario promedio | Cambio desde 2023 (%)

Policía | ~1400 | +5 (más aumento de noviembre)

Fiscal | ~2500 | Estable

Maestro | 380–500 | -40 (real)

Médico | 400–600 | -30–40 (real)

Fuentes: ERI, Reuters.

Conclusión

La práctica de la confiscación en Argentina, pese a sus objetivos legales de lucha contra el crimen, a menudo conduce a violaciones de los derechos ciudadanos y a desigualdad social. Por un lado, ayuda en investigaciones de trata de personas y narcotráfico; por otro, agrava los problemas de los grupos vulnerables e incluso de los turistas, en un contexto de prioridades presupuestarias que favorecen la seguridad por encima de la educación y la salud.

Para mejorar la situación se necesitan reformas: mayor control judicial, transparencia en el uso de fondos y más inversión en programas sociales, como recomiendan HRW y Freedom House. La sociedad debe monitorear estos procesos a través de ONG y medios de comunicación para garantizar justicia.