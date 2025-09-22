Confirmado: el Turismo Pista regresa al autódromo de Olavarría en 2026

El directivo de la categoría, Domingo Serpa, aseguró que el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” formará parte del calendario del próximo año, aunque será necesario realizar “trabajos importantes” en el circuito.

El Turismo Pista volverá a la ciudad de Olavarría en 2026. La noticia fue confirmada por el directivo de la categoría, Domingo Serpa, en declaraciones al medio especializado Campeones, lo que marca el regreso a un circuito histórico para el automovilismo nacional.

“Hay que hacer trabajos importantes, pero con seguridad puedo decir que el Turismo Pista correrá allí en 2026”, afirmó Serpa, asegurando así la presencia de la categoría en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

La última vez que el Turismo Pista corrió en Olavarría fue en 2023, cuando cerró su temporada tras dos años de ausencia. El anuncio genera una gran expectativa entre los aficionados de la región que volverán a disfrutar de la competencia en sus pistas.