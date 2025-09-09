Confirmada la fecha de estreno en Disney+ de “Homo Argentum”

La exitosa película dirigida por Cohn y Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella, llegará al servicio de streaming el 19 de diciembre tras superar el millón de espectadores en cines.

Tras su rotundo éxito de taquilla, la película argentina “HOMO ARGENTUM” ya tiene fecha de llegada a la plataforma de streaming. Disney+ confirmó que el aclamado film, que se ha convertido en la película nacional más vista de la era pospandemia, estará disponible en exclusiva a partir del viernes 19 de diciembre de 2025.

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella, la película superó el millón de espectadores en tan solo 11 días desde su estreno en cines el pasado 14 de agosto. Aunque estará disponible en el servicio de streaming a fin de año, el film continuará en cartelera en Argentina y otros países de la región hasta esa fecha.

Además de su éxito en el país, “HOMO ARGENTUM” ha tenido un exitoso estreno simultáneo en Chile y Uruguay. Su expansión por la región continuará en los próximos meses con estrenos confirmados en Paraguay, Perú, Ecuador y Brasil.