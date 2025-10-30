Condolencias por el Fallecimiento de Delia Haydee Venturini Viuda de Ramírez

La jubilada y pensionada, oriunda de Espigas y vecina del Barrio Mariano Moreno, falleció a los 89 años. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 horas.

Se participa con profundo dolor el fallecimiento de Delia Haydee Venturini Viuda de Ramírez, ocurrido en Olavarría el día de ayer, miércoles 29 de octubre de 2025, a la edad de 89 años.

Delia Haydee se desempeñaba como Jubilada y Pensionada, era oriunda de Espigas, y residía en el Barrio Mariano Moreno de esta ciudad.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Juan Antonio y Delia Noemi Ramírez, su hija política Nilda Ofelia Mapis, sus nietos Juan Esteban Ramírez, Graciela Burnet, Darío Burnet, Carlos Medici, Fernando Medici, Ariel Medici, Liliana Medici y Yohana Medici, sus nietos políticos, sus bisnietos, su hermano Juan Carlos Venturini, sus hermanos políticos, sus sobrinos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C “. Horario: Sala habilita hoy, jueves 30 de octubre, a las 9:30 hs.

España 2942, Departamento “C “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: A confirmar.

A confirmar. Día y Hora: Hoy, jueves 30 de octubre de 2025, a las 11:30 hs .

Hoy, jueves 30 de octubre de 2025, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.