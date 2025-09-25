Condenan a tres años de prisión a un olavarriense por transportar éxtasis por la Ruta 3

Brian Mariano Yi, de 41 años, fue declarado culpable de tenencia ilegítima de estupefacientes. El juicio abreviado incluye una reparación económica de 200.000 pesos destinada al Hospital Municipal de Azul.

Un vecino de Olavarría fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes. El condenado es Brian Mariano Yi, de 41 años, quien había sido detenido en 2021 mientras transportaba pastillas de éxtasis.

La condena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Azul a través de la figura de juicio abreviado, con la intervención del magistrado Albano Gallicchio.

Como parte del acuerdo, Brian Mariano Yi no solo fue declarado autor del delito, sino que también deberá hacer entrega de 200.000 pesos “en concepto de reparación del daño”. Este dinero será donado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul.

El Caso: La detención en la Ruta 3

La detención de Yi ocurrió el 16 de noviembre de 2021 en un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 297.

Efectivos policiales interceptaron el Volkswagen Vento que conducía Yi. Aunque la revisión inicial del vehículo y los documentos no arrojó irregularidades, la “actitud nerviosa” del conductor motivó una inspección más detallada del rodado.

Al abrir el baúl, los oficiales hallaron dentro de una mochila, oculta entre prendas de vestir, una bolsa de nylon con 29 pastillas de color rosa, que posteriormente fueron identificadas mediante reactivos como éxtasis.