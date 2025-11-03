Concluyó con éxito el torneo “día de la madre” de bochas en Olavarría

Una nueva edición del torneo “Día de la Madre” de bochas, organizado por la Asociación de Bochas Ciudad de Olavarría, se llevó a cabo este fin de semana con la participación de 24 equipos en la modalidad de pareja.
El torneo, que tuvo una buena concurrencia, coronó a una dupla de padre e hija como campeones:
- Campeones: Natali Gadea y Carlos Gadea.
- Subcampeones: María Eugenia Rodríguez Gachen y Francisco Arrieta.
La Asociación de Bochas extendió sus felicitaciones a los campeones, subcampeones, y a todos los que participaron en el “hermoso torneo”.
Fuente: Hablemos de Bochas