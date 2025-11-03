Concluyó con éxito el torneo “día de la madre” de bochas en Olavarría

3 horas ago Deportes, Titulos

Una nueva edición del torneo “Día de la Madre” de bochas, organizado por la Asociación de Bochas Ciudad de Olavarría, se llevó a cabo este fin de semana con la participación de 24 equipos en la modalidad de pareja.

El torneo, que tuvo una buena concurrencia, coronó a una dupla de padre e hija como campeones:

  • Campeones: Natali Gadea y Carlos Gadea.
  • Subcampeones: María Eugenia Rodríguez Gachen y Francisco Arrieta.

La Asociación de Bochas extendió sus felicitaciones a los campeones, subcampeones, y a todos los que participaron en el “hermoso torneo”.

Fuente: Hablemos de Bochas

Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved