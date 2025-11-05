El Honorable Concejo Deliberante (HCD) realizó el acto de cierre del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE) 2025. El programa, que contó con la participación de 46 instituciones educativas, aprobó 6 ordenanzas y 36 resoluciones, demostrando el compromiso democrático de los jóvenes.

Este jueves se llevó a cabo en el Salón Rivadavia el acto de clausura del Concejo Deliberante Estudiantil 2025, un espacio clave de formación ciudadana para estudiantes de nivel secundario. El evento contó con la presencia del presidente del HCD, Guillermo Santellán, concejales, autoridades educativas, docentes y los propios concejales estudiantiles.

El CDE, creado por ordenanza en 2008 y acompañado por las Jefaturas de Educación, es un canal para que los jóvenes aborden temas de interés comunitario.

Balance de una edición destacada

La concejala Telma Cazot, presidenta de la Comisión de Educación del HCD, destacó el compromiso de los participantes:

“Fue una experiencia extraordinaria de aprendizaje cívico, donde las juventudes demostraron su capacidad de organización y su compromiso con la democracia”.

Números del CDE 2025:

Instituciones Participantes: 46 (de la ciudad y las localidades rurales).

46 (de la ciudad y las localidades rurales). Reuniones: 5 de comisión y 1 sesión constitutiva.

5 de comisión y 1 sesión constitutiva. Legislación Aprobada: 6 Ordenanzas. 36 Resoluciones. 1 Pedido de Informe.



Las temáticas debatidas incluyeron salud mental, inclusión, infraestructura escolar, ambiente y participación comunitaria.

Más allá de la sesión

El CDE 2025 también organizó un debate de candidatos a concejales y consejeros escolares el pasado 26 de agosto en el Teatro Municipal, un evento que fortaleció la conexión de los jóvenes con la política local.

El acto concluyó con la entrega de diplomas a cada uno de los concejales estudiantiles, un merecido reconocimiento por su participación activa en este espacio que, año tras año, demuestra que las nuevas generaciones están listas para debatir y legislar.