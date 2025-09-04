Concejales proponen un “Corredor turístico rural” para las localidades de Olavarría

Un proyecto de ordenanza de los bloques Juntos por Olavarría y PRO-ERF busca fomentar el turismo sostenible en Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis, destacando sus paisajes, historia y actividades.

Concejales de los bloques Juntos por Olavarría y PRO-ERF presentaron un Proyecto de Ordenanza para la creación de un “Corredor turístico rural”. La iniciativa busca potenciar el turismo en las localidades de Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis, promoviendo su cultura, historia, gastronomía y actividades.

El concejal Carlos Coscia destacó que el potencial de estas localidades combina paisajes naturales con espacios históricos, religiosos, culturales y deportivos. El corredor, según el proyecto, ofrecería propuestas que invitan a la tranquilidad y el descanso, con atractivos como la Laguna Blanca Grande, ideal para la pesca deportiva, actividades acuáticas y el avistaje de aves.

Coscia sostuvo que el proyecto tiene como objetivo principal fomentar un desarrollo turístico sostenible, generando oportunidades económicas para las localidades que integran el corredor y sus alrededores.