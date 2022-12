Concejales del Foro Olavarría advierten “mala administración y sin obras de pavimento en el presupuesto de Galli”

La concejala Inés Creimer y el concejal Gastón Sarachu expusieron las falencias sobre el presupuesto destinado a Cultura, Políticas de Género y la administración de recursos propios del Municipio.

El bloque Foro Olavarría – Frente Renovador expresó sus críticas al Presupuesto 2023 presentado por el intendente Galli. En la mañana de este martes, cuando el Concejo Deliberante sesionó de forma extraordinaria para el tratamiento correspondiente, la concejala Inés Creimer y el concejal Gastón Sarachu fueron contundentes al exponer los puntos insatisfactorios en materia Cultura, Políticas de Género y la administración de recursos propios del Municipio. Las intervenciones se encuentran completas en los siguientes enlaces:

La concejala Inés Creimer apuntó contra el presupuesto destinado a las áreas de Cultura y Políticas de Género. En cuanto a la primera, la edil rememoró su intervención al momento de tratar el Presupuesto 2022 cuando indicó que “fue el área de cultura una de las que analicé haciendo la salvedad de que estábamos en presencia de un cambio de funcionario responsable del área y que ello podía generar expectativas del desarrollo”. A continuación, la concejala Creimer detalló que el Presupuesto 2023 en materia cultural “es un ‘copia y pegue’ del año anterior”.

Para su argumento, la concejala dio el ejemplo de la Orquesta Sinfónica Municipal para la cual, en el año 2022, “se realizó únicamente la contratación de los músicos locales, que son 30 y sólo 3 conciertos con la OSMO ampliada de 60 músicos”, dijo Creimer. Estos números resultan menores al compararse con los datos del año 2019 (recordemos que la pandemia impidió la realización de eventos culturales) en el cual la Orquesta Sinfónica Municipal llegó a diciembre con 9 conciertos y 78 músicos.

“No es necesario ser un iluminado para notar que el recorte en Cultura ha sido muy importante y esto sin mencionar la nula posibilidad de pagar cachet de artistas para conciertos especiales”, precisó la concejala del bloque Foro Olavarría – Frente Renovador en el Frente de Todos.

Para la concejala Inés Creimer las Escuelas Municipales también son un factor donde se refleja la escasa inversión en Cultura, visible en el mal estado de las infraestructuras y la baja matrícula. Tomando el ejemplo de la Escuela de Música, la edil remarcó que en tiempos anteriores “se formaban largas colas en busca de lugar, generando listas de espera”. “Esto no era ni más ni menos que el reflejo del lugar de importancia y jerarquía que se le dio a la Cultura en otras gestiones”, indicó.

El fomento a la actividad cultural también fue un punto que la concejala marcó como insatisfactorio. “Cada vez que un artista joven pedía el Teatro Municipal se le otorgaba la sala sin la técnica”, indicó Creimer. Asimismo, subrayó que “los festivales de jazz, de teatro, de cine que distinguieron a la ciudad de Olavarría han sido descartados”. En este sentido, recordó que hasta la feria del libro tuvo que ser realizada por fuera del Municipio.

Para cerrar sus críticas al presupuesto en materia Cultura, la concejala Inés Creimer compartió una reflexión preguntando “¿qué pasará el día que el slogan de la ‘ciudad del trabajo’ se vea interpelado? ¿Será Olavarría una ciudad vacía de contenido? La cultura nos mejora como sociedad y genera identidad y pertenencia y eso no hay que perderlo de vista”.

Por otra parte, en materia de Políticas de Género, Creimer comenzó señalando que “hace unos tres años el Intendente Ezequiel Galli se comprometió a hacer 2 casas por año que serían asignadas a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género”. Para la concejala del bloque Foro Olavarría – Frente Renovador en el Frente de Todos, “hay dos factores que son determinantes para que una mujer pueda salir del domicilio que comparte con el violento: uno es el trabajo y otro es la vivienda”.

“Este año, no voy a decir que de modo sorpresivo, nos encontramos con que en el presupuesto que hoy estamos analizando una vez más no está contemplada la construcción de ninguna casa nueva. Esto ya pasó el año pasado y este año vuelve a repetirse”, remarcó la edil.

Haciendo una fuerte crítica a la comunicación del Municipio, Creimer indicó que el año anterior “el anuncio de las únicas dos casas construidas fueron publicadas con foto incorporada que llevó a que todos sepan cuales son y las características de quienes las habitan”. “Volvió a suceder, esta vez con las actividades laborales que desarrollan algunas mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y que salieron en el diario con una foto del Intendente junto a tres de ellas”, aseguró. Para la concejala “no todo debe ser comunicado de la misma manera, hay algunas cosas que merecen un tratamiento distinto”.

Inés Creimer también puso el foco en “ser muy cuidadosos con la actualización del monto de los subsidios que tiene un valor asignado por ordenanza y que no deberían desfasarse, deben tener ni más ni menos que el valor que les corresponde, no puede ser que por segundo año consecutivo se detecte que no es así”.

La preocupación de la edil en materia de Políticas de Género también se manifiesta en “ la falta de personal en el consultorio inclusivo”. La concejala mencionó que “presentamos un proyecto de ordenanza para ordenar y dar respuesta a esta necesidad que en otros años estuvo atendida y que ya hace mucho tiempo que no es así”. “En relación a este proyecto nos encontramos a la espera de una respuesta que nos permita seguir avanzando, pero claro, es probable que ahora suceda que no estaba contemplado en el presupuesto”, sentenció.

“El presupuesto debe ser pensado desde los habitantes de la ciudad, sus necesidades, sus intereses, su bienestar y su crecimiento”, finalizó la concejala Inés Creimer.

El concejal Gastón Sarachu apuntó a la utilización de los recursos provenientes del Derecho de Explotación de Canteras (Impuesto a la Piedra), exponiendo que “el Gobierno Municipal sigue utilizando la recaudación para cubrir gastos corrientes”.

En términos de recaudación, el edil señaló que “el impuesto a la piedra representa lo mismo que el municipio piensa percibir por Ingresos No Tributarios (Servicios Generales Urbanos, Alumbrado público y Tasa de Seguridad e Higiene por mencionar las más importantes)”.

Sarachu apuntó a una “mala administración de los recursos municipales”, tomando como ejemplo el contrato con la empresa Malvinas. “El contrato para el 2023 está proyectado en 1.703 millones. Muy alejado de los 1.174 millones que se pretenden recaudar por la tasa de servicios generales urbanos”. La diferencia de casi $600 millones, indicó el edil, “está financiada inexorablemente por el impuesto a la piedra”. “La administración del Intendente Galli no contempla otra manera de hacerlo más eficiente”, dijo Sarachu. Sobre el contrato con Malvinas también indicó que el intendente “acaba de llamar a licitación por 10 años, sin consultar absolutamente con nadie el contrato más oneroso que posee el municipio, que sobrepasa el mandato del actual intendente y del que se elija en 2023 y 2027, condicionando de manera absoluta los recursos de la ciudad”.

El concejal marcó que el déficit entre ingresos y egresos también se ve reflejado en la cuenta de alumbrado público. “Según este presupuesto son 379 millones y la recaudación va a estar en el orden de los 226 millones. Otros 150 millones que financian los recursos no renovables del partido de Olavarría”, explicó.

En este sentido, el concejal Sarachu recordó el proyecto Fondo Senador Lara, el cual fue impulsado por Eduardo Rodríguez, referente del Foro Olavarría – Frente Renovador en el Frente de Todos. El edil Gastón Sarachu señaló que “a través de este proyecto de ordenanza propuso la afectación gradual de este recurso extraordinario para obras de infraestructura, pero sin vocación del oficialismo para impulsarlo porque eso implicaría que deban hacer una sana administración del estado municipal”.

Sarachu hizo hincapié en la falta de inversión en obras con recursos propios por parte del Municipio. En esta línea, el concejal apuntó que “la administración Galli continúa con su política de ‘Pavimento Cero’. En este presupuesto no vamos a encontrar una sola obra que inicie la pavimentación en algún barrio o las localidades del partido”. “Reafirmamos la expresión de que solo se pavimenta en Olavarría cuando vienen fondos de provincia tal cual lo venimos observando”, remató Sarachu.

Ante las declaraciones del intendente Ezequiel Galli al afirmar que “hay obras que no están en presupuesto porque son fondos que vienen o de provincia o de nación que todavía no sabemos cuándo van a llegar ni cómo”, Sarachu sostuvo que “esperaremos atentos cuáles serán estos montos y estas obras, para ver realmente cuáles son las prioridades a la hora de gobernar”. “Ojalá los reclamos históricos de los barrios más postergados y las localidades tengan lugar en el siempre discrecional accionar del gobierno municipal”, disparó el concejal.

Por otro lado, Sarachu hizo mención a las obras para la localidad de Sierras Bayas, las cuales serán financiadas con el dinero obtenido de la venta de la calle a la empresa Cementos Avellaneda. Para el concejal este punto marca la falta de planificación ya que se trata de “obras que deberían haberse ejecutado en este ejercicio que termina pero que, arbitrariamente y con la clara intención de acercarlas al año electoral, se dejaron sin hacer”.

Por último, el concejal Gastón Sarachu remarcó que “vamos a seguir demandando un proyecto de desarrollo para nuestra ciudad, en donde Olavarría sea un centro de oportunidades de inversión en los sectores que el Partido más lo necesita: barrios, localidades, salud, vivienda, cultura, turismo e infraestructura”. “El común denominador sigue siendo el desinterés, que multiplicado por una mala administración da como único resultado una pésima gestión del estado municipal”, finalizó.