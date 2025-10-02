Con Zubillaga, Argentina participó por primera vez en la historia del Naciones de Speedway

El miércoles 1 de Octubre de 2025 se produjo el debut absoluto del equipo Argentino de Speedway en una Copa de Naciones. Fue en Torun, Polonia; y con el olavarriense Cristian Zubillaga integrando el seleccionado nacional.

Durante el pasado miércoles en el Marian Rose MotoArena de Torun (Polonia), Argentina compitió por primera vez en la historia en un Campeonato de Naciones de Speewday.

Con Cristian Zubillaga de Olavarría, “Coty” García de Trenque Lauquen y Facundo Albín de Dolores -y bajo la dirección de Claudio Schmit-, el equipo nacional participó en la Semifinal 2. Allí enfrentó en pista a Francia, Australia, Dinamarca, Ucrania, Finlandia y República Checa.

Tras 21 rondas, el selectivo argentino logró un total de 12 puntos en su primera experiencia internacional en una competencia mundial por equipos. De esta manera, Argentina terminó ubicada en el séptimo puesto de la Semifinal 2 y eliminada del campeonato.

“Solo queda agradecer a cada uno de los que hicieron que esto sea posible y también agradecer por las buenas energías. Se disfruto y mucho¡¡¡”, expresó Cristian Zubillaga luego de su participación en el Naciones de Speedway, a través de su cuenta oficial en Instagram.

Fotos: michal.krupa@motormania.com.pl