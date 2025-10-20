Más de 600 personas, incluyendo figuras del fútbol local, campeones mundiales y autoridades, se reunieron en el CEMO para conmemorar los 100 años de la entidad madre del fútbol local. Hubo emotivos reconocimientos y un mensaje de unidad.

La Liga de Fútbol de Olavarría (LFO) vistió de gala el pabellón del Centro de Exposiciones Municipal (CEMO) para celebrar el centenario de su fundación. Con la asistencia de 630 personas, la fiesta fue calificada de “brillante” y estuvo a la altura de la historia del fútbol en el Partido.

El evento, conducido por Marcelo Manolio, contó con la participación activa de dirigentes, clubes, exjugadores, autoridades locales y provinciales, quienes compartieron recuerdos y anécdotas de un siglo de existencia.

Presencia Institucional y Mensajes

La celebración contó con los mensajes del presidente de la LFO, Ricardo Hoffmann, y del intendente municipal, Maximiliano Wesner.

Ricardo Hoffmann agradeció a todos los que han sido parte de la historia de la Liga, saludando especialmente al expresidente Javier Frías (en recuperación) y rindiendo homenaje a la memoria de Alicia Guerras , quien fuera secretaria de la entidad por tantos años y falleciera recientemente.

El intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el vicepresidente liguista Pablo Palahy y el diputado provincial Martín Endere, destacó la loable labor social que realiza la LFO y sus clubes afiliados, resaltando la importancia del deporte en la comunidad.

La actual comisión directiva de la LFO está integrada por Ricardo Hoffmann (Presidente), Pablo Palahy (Vice), Rubén Novillo (Secretario) y Guillermo Gargaglione (Tesorero), con la colaboración de Héctor Aller, Leonardo Barrionuevo, Juan Borghi, Sebastián Lombardo y Fabio Yaben.

Emotivos Reconocimientos

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega de distinciones a figuras emblemáticas:

Campeones Mundiales de 1979: Fueron distinguidos Abelardo Osmar Carabelli y Osvaldo Ricardo Rinaldi (quien viajó especialmente para el evento). También fue reconocido el exjugador de Loma Negra, Ricardo Lazbal . Todos compartieron mesa con Ernesto Luis Pires , excapitán de Estudiantes 1980. La distinción fue entregada por Francisco Faustino “Fatiga” Russo . Nota: Hugo César Alves, olavarriense campeón mundial 1979, no pudo asistir por el reciente fallecimiento de su madre.

Oscar Antonio Durán: Recibió una merecida premiación por ser la persona que más años (27) permaneció al frente de la Liga .

Recibió una merecida premiación por ser la persona que . Familia Pompei: Se reconoció a los árbitros que han integrado la Asociación de Árbitros de Olavarría, destacándose la presencia de José María, Juan Pablo y Valentín Pompei.

Participación Comunitaria y Cierre

La fiesta contó con la asociación de la Unión de Clubes, con la presencia de presidentes de todas las instituciones, y delegaciones de ligas vecinas como 9 de Julio, Saladillo y Bolívar, además de la Federación Bonaerense Pampeana. También se hicieron presentes concejales del Honorable Concejo Deliberante.

Los números artísticos estuvieron a cargo de ArteDanza, con jóvenes representando los colores de los clubes, y la música de la cantante local Luna González y la Súper Band con “Machilo” González.

Fuente: Emblema Deportivo