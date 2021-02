Con un gol del olavarriense Lucas Janson, Vélez le ganó 2 a 0 a Argentinos

Vélez Sarsfield logró un triunfo a domicilio por 0-2 ante Argentinos Juniors y mantuvo su puntuación ideal con nueve unidades luego de tres victorias en igual cantidad de presentaciones en esta Copa de la Liga Profesional del Fútbol (LPF).

Lucas Janson fue el autor del gol a los 7 minutos. Aprovechó el Fortín una mala entrega de Florentín en la mitad de la cancha cuando Argentinos estaba volcado en ataque. Encima, la pelota que rebotó en Mancuello le quedó a Thiago Almada en el círculo central. El juvenil vio perfecto la diagonal que dibujó Lucero y lo dejó mano a mano con Cháves. Y no fue egoísta el goleador, que le cedió el gol a Janson que acompañó el soledad la jugada. No le quedó más que tocar la pelota al gol al ex Tigre.

Después, llegaron las expulsiones de Vera y Sandoval, ambas por doble amonestación. Se quedó sin respuestas entonces Argentinos (que perdió los 3 que jugó) y solo procuró no ser goleado. Almada anotó el segundo tras una mala salida de Cháves. Y con eso le alcanzó a Vélez, que se ilusiona con pelear bien arriba en el campeonato.

De esta manera Velez es el puntero de su zona al ganar todos los partidos jugados.