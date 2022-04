Con gran éxito se desarrolló el Regional de Menores de pádel

Durante tres días Olavarría recibió a 60 parejas de distintos puntos de la Provincia. El jugador local Lautaro Acevedo en pareja con el azuleño Joaquín Bastos fueron campeones en Tercera + Cuarta.

Con gran éxito se desarrolló este fin de semana el primer Regional de Menores de pádel en Olavarría. El certamen reunió a casi 60 parejas de distintos puntos de la Provincia.

La actividad organizada por la Acop, se llevó a cabo en Las Terrazzas, Club de Amigos y El Triunfo, en este último se jugaron las finales de cada categoría.

En Sexta + Quinta Damas, el título quedó en poder de la pareja de Tandil integrada por Julieta Senaldi y Delfina Villegas, quienes vencieron en la final a Mercedes Garrido y Morena Sosa.

En D1 las campeonas fueron Jazmín Leonardo y Valentina Sola (Tandil) tras superar a Thiago Poggi y Bruno Cabral. Por su parte en D2 los vencederos fueron Agustín Cuesta y Fittipaldi, ambos oriundos de Tandil, que vencieron en la definición a Ámbar Sánchez Blasco y Martin Carmela.

El olavarriense Lautaro Acevedo en pareja con el azuleño Joaquín Bastos se adjudicaron el certamen en Tercera + Cuarta (Sub 14/16/18). Los campeones vencieron en la final a Luciano Bordón y Valentino De Benedetto.

Por su parte en Séptima Categoría (Sub 14/16/18) Juan Reynoso y Danilo Burgos, de la ciudad de Daireaux, se impusieron en la definición a Mateo Luna de Olavarría y Luca Burgos.

Por último, en Sexta (Sub 14/16/18) el título fue para la dupla tandilense integrada por Julián Bordón y Bautista Raggio, quienes derrotaron en la final a Bautista Peralta y Gonzalo Trejo.