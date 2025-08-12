Con Belén Vergel y Sebastián Matrella a la cabeza, “Somos Olavarría” intensifica su campaña en barrios y localidades

Los candidatos a concejales dialogan con vecinos sobre la inseguridad y la crisis económica, destacando la importancia de votar en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

El espacio político “Somos Olavarría”, liderado por los candidatos a concejales Belén Vergel y Sebastián Matrella, ha estado recorriendo diversos puntos del Partido para dialogar con vecinos y presentar sus propuestas de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

En las últimas semanas, los integrantes de la lista han visitado localidades como Hinojo, Sierras Bayas, Loma Negra y Colonia Hinojo. También han realizado un primer recorrido por los barrios de la ciudad, con planes de intensificar su presencia en los próximos días.

Preocupaciones de los vecinos: Economía e inseguridad

Según Belén Vergel, los vecinos han recibido muy bien al espacio, pero han manifestado una preocupación constante por dos temas principales:

Situación económica: Los comerciantes reportan una fuerte caída en las ventas y una sensación de que la esperanza de salir adelante “se diluye”.

Inseguridad: La falta de seguridad es una problemática "latente en cada conversación" y una realidad que, según Vergel, viven a diario los olavarrienses.

Por su parte, Sebastián Matrella agregó que también notaron que “hay mucha gente que no sabe que el 7 de septiembre se vota para concejales en Olavarría”, por lo que están aprovechando las recorridas para informar sobre la oportunidad de elegir a candidatos locales para el Concejo Deliberante (HCD) y el Consejo Escolar.

Karina Ostertag y Matías “Bachi” Castañares, otros integrantes de la lista, coincidieron en que la recepción de los vecinos ha sido muy positiva, aunque las principales temáticas que se repiten en el diálogo son la crisis económica y la inseguridad.

Vergel concluyó que “Somos Olavarría” seguirá escuchando a la comunidad y presentando sus propuestas para convertirse en “la alternativa que buscan para tener voz en el Concejo Deliberante”.