Con alrededor de 2500 participantes, comenzó un taller sobre tratamiento y prevención en adicciones en 28 cárceles bonaerenses

Cerca de 2.500 personas privadas de libertad de 28 cárceles bonaerenses comenzaron un taller sobre tratamiento y prevención en adicciones de manera virtual y el primer encuentro contó con la participación del actor y conductor televisivo Gastón Pauls.

La propuesta es una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y arrancó la semana pasada con una transmisión que alcanzó a Unidades Penitenciarias de La Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Mercedes, Azul, Sierra Chica, Junín, Magdalena, Mar del Plata, General Alvear, Barker, Campana, Florencio Varela, San Martín e Ituzaingó.

Desde 108 pabellones las personas privadas de la libertad se conectaron para escuchar a Pauls, quien contó su historia de vida y su vínculo con las adicciones a las drogas.

“Una de las concepciones de la palabra adicto proviene del concepto adictus. Así llamaban a los esclavos. Las adicciones a las drogas te esclavizan, no te dejan ser libre”, reflexionó el actor.

El taller es organizado por la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión a través de la Dirección de Cultura y Deporte, tanto del ministerio mencionado como del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La jornada se desarrolló bajo la plataforma zoom y se conectaron cursantes de las Unidades Penitenciarias 1 Olmos, 9 La Plata, 12 y 18 Gorina, 10 y 34 Melchor Romero, 33 Los Hornos, 2 y 38 Sierra Chica, 3 San Nicolás, 4 Bahía Blanca, 5 Mercedes, 14 General Alvear, 15 y 50 Batán, 23, 24 y 32 Florencio Varela, 28 y 35 Magdalena, 37 Barker, 39 Ituzaingó, 43 La Matanza, 46 y 47 San Martín, 49 Junín, 52 Azul y 57 Campana.

La jornada contó con el acompañamiento de la directora de Deporte y Cultura dependiente de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión, Claudia Rodríguez, el presidente del Instituto San Francisco Carlos González con su equipo de profesionales, la jefa de Departamento Cultura del SPB, Gabriela Ríos, y personal penitenciario.

Tras la participación de Gastón Pauls, la capacitación del taller la impartirá Carlos González junto al equipo interdisciplinario del Centro de Recuperación San Francisco, y se dictará los miércoles bajo la modalidad virtual hasta el día 31 de agosto del corriente año en el horario de 12.30 a 14 horas.

Las palabras de Gastón Pauls

El actor Gastón Pauls compartió algunas pinceladas propias del infierno de las drogas en el que estuvo inmerso durante casi 20 años. Relató que el verdadero problema de los adictos es que creen controlar el consumo.

“Yo vi cómo se morían amigos míos en un accidente, o porque se suicidaba otro y pensaba ‘bueno, eso nunca me va a pasar a mí porque el problema de ellos es que no saben manejarlo, y mi virtud es que yo sí estoy pudiendo manejarlo’. Mientras yo me hundía cada vez más en un pozo que además parecía no tener fondo”, explicó.

El presentador y productor argentino reflexionó: “Todos pueden ser un ejército de amor y esperanza porque ustedes pueden enseñarle a mucha gente, también podemos contagiar fe, esperanza, libertad y amor y serán un ejemplo claro de que realmente se puede salir adelante. Yo lucho todos los días por mi libertad y ustedes también pueden hacerlo. Es importante que podamos construir un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestras familias y para nosotros”.

Por otra parte, el presidente del Instituto San Francisco Carlos González dijo que “la recuperación es posible y que esa posibilidad debe ser una oportunidad para todos”.

Para finalizar, Rodríguez manifestó: ”Como toda problemática, debe visibilizarse y conocerla como lo estamos haciendo, no solo para tomar dimensión real de las consecuencias, sino para encontrar cómo evitarlas, cobrando mayor importancia las que como esta, atraviesan todas las edades y estratos sociales”.