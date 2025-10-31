Comunican el Fallecimiento de Hilda Ester Caro, “Beba”

La jubilada y pensionada, vecina del Barrio Coronel Dorrego, falleció hoy en Olavarría a los 89 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán inhumados mañana, sábado 1 de noviembre, en el Cementerio Loma de Paz.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Hilda Ester Caro Viuda de Mari, conocida afectuosamente como “Beba”, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 31 de octubre de 2025, a la edad de 89 años.

Hilda Ester se desempeñaba como jubilada y pensionada, era oriunda de Olavarría, y residía en el Barrio Coronel Dorrego de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Hugo, Mónica y Julio, su hija política Bettina, sus nietos, bisnietos, hermanos y hermanos políticos, sobrinos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C “.

España 2942, Departamento “C “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Mañana, sábado 1 de noviembre , a las 8:30 horas .

Mañana, , a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.