Cómo Saber tu Mesa y Orden de Votación

Para saber en qué mesa y en qué orden votás en las Elecciones Legislativas de este domingo 26 de octubre, el único canal oficial es el sitio web de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Conocer estos números es crucial para agilizar el proceso en el establecimiento de votación.

Pasos para Consultar el Padrón

El trámite es online y simple. Debés ingresar a la web oficial y seguir estos pasos:

Ingresar al sitio: Accedé a www.padron.gob.ar. Escribir DNI: Colocá tu número de DNI (sin puntos). Seleccionar Género: Elegí el género tal como figura en tu DNI. Elegir Distrito: Indicá la provincia donde estás habilitado para votar. Completar Captcha: Resolvé el código verificador de seguridad y presioná “Consultar”.

El sistema te proporcionará la información del establecimiento (nombre y dirección) y los dos datos numéricos fundamentales:

Mesa (N°): El número de mesa al que tenés que dirigirte dentro de la escuela.

Se recomienda llevar anotados estos números (Mesa y Orden) para facilitar la tarea de las autoridades y acelerar tu voto.

Recordatorios Importantes para Votar

La votación se desarrolla hasta las 18:00 horas. Recordá que:

Documentación: Es obligatorio presentar el último DNI tramitado en formato físico (el que figura en el padrón).

DNI Digital: El DNI en la aplicación Mi Argentina no es válido para votar.