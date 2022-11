¿Cómo saber si es amor o sólo enamoramiento?

El enamoramiento y el amor son dos cosas muy diferentes. El enamoramiento es un sueño y el amor es una realidad. El encaprichamiento hace que te sientas de maravilla, pero se desvanece como la niebla de la mañana.

El amor resiste todo tipo de condiciones meteorológicas, incluso cuando no lo deseamos. Si sabes distinguir el enamoramiento real de pareja con la calentura de chicas prepago en quito , no perderás tu tiempo en algo que sólo es una moda o un capricho, que nunca envejecerá contigo ni durará para siempre…

Implica una preocupación genuina por la otra persona

El amor no es sólo un sentimiento, es un compromiso. Cuando te enamoras de alguien, le prometes que siempre le tratarás bien y estarás a su lado. Si tus sentimientos cambian rápidamente o si tus planes no funcionan, es probable que tu

enamoramiento no se base en el amor real.

Implica el deseo de hacer feliz a la otra persona. Si tus primeros pensamientos en respuesta al "te quiero" son sobre ti mismo en lugar de sobre cómo te hace sentir esta nueva persona o sobre lo que puede hacer por ti, entonces probablemente no sea amor verdadero por tu parte. Estás más preocupado por lo que te ofrece para conseguir lo que quieres de la relación que por si realmente tiene necesidades, y eso

es egoísta.

Está arraigado en la realidad

El amor se basa en la realidad, no en la fantasía. Si estás experimentando el amor y sientes que morirías si la persona que amas no volviera a ti, es muy probable que sea amor verdadero. El amor verdadero no significa que los dos serán felices juntos por toda la eternidad; significa que tu vida se sentirá vacía sin ellos cuando se vayan.

Piensa en esta pregunta: "¿Sería capaz de vivir sin esta persona?". Si la respuesta es no, entonces hay muchas posibilidades de que sea amor verdadero. El amor nunca debería hacer que alguien sintiera que necesita una evasión o una adicción; en lugar de querer drogarse con la atención o los sentimientos de otra persona (lo que probablemente sólo empeoraría las cosas), los verdaderos amantes quieren más el uno del otro cada día porque su vínculo es tan fuerte y único a su manera que ninguno podría aburrirse nunca de él porque siempre hay nuevas formas de que ambos crezcan como individuos a través de su relación juntos."

El amor acepta a la otra persona; el enamoramiento es ciego

Para saber si es amor o enamoramiento, fíjate en cómo ves a la otra persona. ¿La ves perfecta? ¿No tiene ningún defecto o falla a tus ojos? Si es así, no es amor sino enamoramiento. Nos lleva tiempo aceptar a alguien por lo que es y no por lo que queremos que sea.

El amor ve lo bueno de la otra persona y la acepta a pesar de sus defectos; el enamoramiento sólo ve lo que quiere ver, sus propios deseos proyectados en esa persona.

Se basa en la lealtad y la confianza

En el amor, eres leal y digno de confianza. Valoras a la persona por lo que es, no por lo que puede ofrecerte. Le escuchas, confías en su criterio y, en general, quieres asegurarte de que tu pareja sea feliz.

Esto no significa que siempre estés de acuerdo con ella o que puedas cumplir todos sus deseos, sino que si tu pareja quiere algo de ti, como apoyo emocional o seguridad económica, es importante para el bienestar de ambos que lo consiga. Lo ves como un igual; alguien que merece respeto y consideración como cualquier otra persona en la misma situación (quizá incluso más).

Por el contrario, cuando alguien se enamora de otra persona, a menudo tiene miedo de perderse a sí mismo o de ser controlado por los demás, y a veces estos miedos pueden llevarnos por caminos en los que no tratamos a los demás con respeto.

Por ejemplo: algunas personas empiezan a salir con alguien porque temen estar solas; otras personas pueden sentir que tienen que controlar el comportamiento de sus parejas porque, de lo contrario, éstas podrían dejarles algún día; otras personas pueden utilizar tácticas de manipulación, como el sentimiento de culpa, para conseguir lo que quieren en sus relaciones, en lugar de comunicarse honestamente sobre lo que es mejor para todos los implicados.

No se altera cuando encuentra alteración; el enamoramiento sí

Si sabes que realmente amas a la persona, entonces no se alterará cuando se encuentre alterada. El enamoramiento se basa en la pasión, y eso puede cambiar. Si una persona te hace algo que te irrita o enfada, entonces el enamoramiento puede transformarse fácilmente en aversión por esa persona.

El amor no se basa en la pasión; el amor se basa en el respeto y el afecto.

Es desinteresado y no egoncétrico

La diferencia entre el amor y el enamoramiento es que el amor es desinteresado. No es egoísta. El amor no está centrado en sí mismo, sino en los demás.

El amor no es sólo una emoción o un sentimiento; es una elección y un compromiso con el bien de otra persona por encima de tu propia realización o felicidad personal.

El enamoramiento es un sueño; el amor es una realidad

Cuando estás enamorado de alguien, hay muchas cosas que entran en juego: la forma en que tu cuerpo reacciona ante él, cómo te hace sentir, cómo su tacto afecta a tus sentimientos, etc., pero todos estos sentimientos no son suficientes para que se considere amor verdadero, tú mismo puedes comprobarlo acudiendo a prepagos de simple escorts en mdp.

Si esa persona hace promesas y las rompe con el tiempo, tampoco es una señal de amor verdadero. El amor verdadero dura para siempre; no cambia con el tiempo porque si lo hiciera ya no se consideraría ¿verdadero? ¿verdad? Así que asegúrate de que, sea cual sea el tipo de relación (amistad o romántica).

Pueden parecerse mucho al principio, pero son muy diferentes

He aquí algunas preguntas que debes hacerte:

 ¿Esta persona se toma tiempo para mí?

 ¿Muestra un interés genuino por mis aficiones e intereses?

 ¿Me hace sentir seguro, protegido y feliz?

Si las respuestas a estas preguntas son “no” o “todavía no” es posible que se trate de un enamoramiento. Puedes saber si tus sentimientos se basan en una atracción real preguntándote cómo te sentirías si te separaras de esa persona. Si crees que tus sentimientos no cambiarán aunque se vayan, entonces es probable que lo que sientas sea enamoramiento y no amor.

Conclusión

Si tienes problemas para saber si tu relación es amor o enamoramiento, intenta hacerte estas preguntas: ¿Me siento seguro con esta persona? ¿Tenemos un vínculo y una conexión fuerte? ¿Es alguien a quien respeto y admiro? Todos estos son signos de una relación sana.

Si tus respuestas son afirmativas es muy probable que lo que tienes sea amor verdadero, de lo contrario solo es una relación temporal como cualquier otra que puedes conseguir en simple escorts argentina entre los cientos de anuncios de chicas para sexo.