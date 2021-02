El riesgo de esta extensión es que forma parte de las funciones desarrolladas por WhatsApp Plus, una plataforma que WhatsApp estrictamente tiene prohibido.

En sus blog, WhatsApp advierte: “las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp”.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, concluye diciendo la compañía de mensajería instantánea