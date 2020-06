¿Cómo continuará la cuarentena en el interior de la Provincia de Buenos Aires?

“Vamos a tomarnos estos días para que circulemos menos y estar más guardados y que el coronavirus no avance. No se van a ver inmediatamente los efectos del aislamiento más fuerte, se van a observar en 10, 15 días, no antes”, sostuvo el mandatario provincial.

Al respecto, remarcó que el confinamiento “es la única forma que existe” para prevenir los contagios de Covid-19 y dijo que “si hubiera otra, la aplicaríamos”.

“No hay forma de evitar la crisis económica, está en todo el planeta y la produjo el coronavirus. Lo que sí podemos hacer es salvar miles de vidas. En muchos países volvieron atrás, esto no es una derrota, es un éxito”, agregó Kicillof.

Las siguientes son las principales medidas que dispuso el Gobierno bonaerense para avanzar hacia una nueva instancia de la cuarentena en la Provincia a causa de la pandemia de coronavirus.

1. AMBA

Los siguientes 35 distritos ingresan a nueva fase, en virtud de su situación sanitaria y cercanía con los principales focos de contagio: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López.

Los siguientes 5 distritos, de carácter semi-rural y con buenos indicadores sanitarios, permanecerán en ASPO-Fase 3 (igual que ahora): Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz y Zárate.

2. Interior de la PBA

En el marco del DSPO y del sistema de fases establecido por la PBA, los distritos del interior de la PBA que hayan tenido casos autóctonos en los últimos 21 días estarán en Fase 4.

Por otro lado, los que no hayan registrado casos autóctonos en los últimos 21 días estarán en Fase 5.

En tanto, todos los lunes, la JGM publicará la actualización del sistema de fases de la PBA.