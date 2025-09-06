Cómo consultar el padrón electoral para las elecciones bonaerenses de este domingo

Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses elegirán autoridades, y ya pueden verificar de forma online su lugar, mesa y orden de votación, para agilizar el proceso en la jornada electoral.

Con el objetivo de facilitar la participación en las elecciones de este domingo 7 de septiembre, que definirán la nueva conformación del Concejo Deliberante, Consejo Escolar y la legislatura bonaerense, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitó la consulta online del padrón electoral definitivo.

Esta herramienta es clave para que cada votante sepa con precisión dónde debe presentarse, evitando confusiones y demoras. La consulta no solo indica la dirección del establecimiento, sino también el número de mesa y el orden en la lista de votantes.

El procedimiento es sencillo y puede realizarse en pocos minutos desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Para ello, los ciudadanos deben:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense . ► https://padron.gba.gob.ar/

. ► Escribir el número de su DNI .

. Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.

Completar el campo de verificación de seguridad.

Hacer clic en el botón “Consultar”.

Al instante, el sistema mostrará los datos completos del votante, asegurando que llegue a su mesa con toda la información necesaria para un proceso de votación más fluido y organizado.