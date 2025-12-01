El Municipio de Olavarría informó que este miércoles 3 de diciembre se abre la inscripción libre y gratuita para las clases que se dictarán en el Piletón del Bioparque Municipal. Las actividades inician el 23 de diciembre y se realizarán los martes y jueves, de 13:00 a 14:30 horas.

Olavarría. La Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría anunció la apertura de las inscripciones para una nueva temporada del programa de Natación y Acua Gym destinado a personas mayores de 18 años. La propuesta se desarrollará en el Piletón del Bioparque Municipal La Máxima.

Inscripción y Requisitos

Apertura: Miércoles 3 de diciembre.

Lugar de inscripción: Dirección de Deportes (Avenida Del Valle 3549).

Horario de inscripción: De 9:00 a 12:00 horas.

Costo: La inscripción es libre y gratuita .

Requisito: Ser mayor de 18 años. No hay cupos máximos.

Días y Horarios de las Clases

Las clases comenzarán el martes 23 de diciembre y se extenderán durante la temporada de verano.

Días: Martes y jueves.

Horario: De 13:00 a 14:30 horas.