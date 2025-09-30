Comienza la Campaña “Octubre Rosa”: Un cronograma completo de actividades gratuitas para la prevención del Cáncer de Mama

El Municipio de Olavarría, junto a Lalcec, Ola Rosa, el Hospital Provincial de Oncología y la UNICEN, unen esfuerzos para reforzar los controles médicos y la concientización durante todo el mes de octubre.

Como cada año, la ciudad de Olavarría se une a la campaña mundial “Octubre Rosa” para enfatizar la importancia de la prevención y el control temprano del cáncer de mama. Este 2025, la iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Municipio, Lalcec, Ola Rosa, el Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat” y la Facultad de Ciencias de la Salud (UNICEN), e incluye una nutrida agenda de actividades gratuitas y de sensibilización.

La campaña busca concientizar a la comunidad: si el cáncer de mama se detecta a tiempo, es curable en más del 90% de los casos.

Recordatorio clave: En sus estadios iniciales, el cáncer de mama no presenta síntomas. “El cáncer de mamas no da señales, el control sí”, afirman los organizadores.

A continuación, el cronograma completo de actividades previstas para Octubre Rosa:

Jornadas Destacadas y Controles Específicos

Fecha Horario Actividad Sede y Destinatarios Miércoles 1/10 17:30 hs. Jornada de abordaje interdisciplinario del cáncer de mama. SUM Facultad de Ciencias de la Salud – UNICEN. Destinada a comunidad universitaria y profesionales. Martes 9/10 Día completo Controles mamarios y ginecológicos a cargo de la Dra. Constanza Lastape. Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat”. Comunicarse al 423790 para modalidad de atención. Lunes 13/10 al Viernes 17/10 8 a 12 hs. y 13 a 16 hs. Campaña gratuita de prevención cáncer de mama (controles mamarios y ginecológicos). Sede LALCEC. Solicitar turno previo al 428280. Miércoles 15/10 20:00 a 00:00 hs. Evento especial: “La noche del Control Ginecológico”. Hospital Municipal de Hinojo. Destinada a controles preventivos de la comunidad. Jueves 23/10 19:30 hs. “Lolas en Campaña” y charla educativa: “No te cuides a medias”. Auditorium Coopelectric. Organiza LALCEC.

Actividades Fijas y Postas Itinerantes

Fechas Horario Propuesta Lugar 1/10 al 31/10 Todo el día Promoción y postas informativas en salas de espera del Hospital Municipal. Hospital Municipal “Dr. Héctor M Cura”. 20/10 al 31/10 8:00 a 10:30 hs. Controles mamarios y ginecológicos (turnos por orden de llegada). Box Nº 4 Ginecología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. 20/10 al 31/10 8:00 a 14:00 hs. Controles mamarios y ginecológicos. Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS. Acercarse al CAPS más cercano o consultar al 440800 int. 2128.

Eventos Deportivos y Comunitarios

Fecha Horario Evento Detalle Sábado 4/10 14:00 hs. Hi Race: “Correr por una Causa” Postas informativas sobre prevención en el Campo Hípico Las Sierras. Sábado 11/10 14:30 hs. Remada Rosa. Club Atlético Estudiantes. Abierta a la comunidad. (Valor de $ 3.000 por el seguro). Sábado 18/10 14:30 hs. Caminata x la Vida. Parque Eseverri. Actividad para toda la comunidad con stands informativos de estudiantes (UNICEN).

Charlas en Localidades

Fecha Horario Actividad Sede Viernes 17/10 9:00 hs. Charla informativa “Salud de la Mujer” Escuela Secundaria Nº 4 Hinojo. A cargo de estudiantes avanzados de la Carrera de Medicina (UNICEN). Martes 21/10 10:30 hs. Taller de Mitos y Verdades sobre el cáncer de mama Sala de espera STM Nº 2.

Se recuerda que todas las mujeres pueden desarrollar cáncer de mama, por lo que es vital cumplir con los controles regularmente. Aunque menos frecuente, los varones también pueden padecerlo, por lo que se alienta a toda la comunidad a realizar sus chequeos.