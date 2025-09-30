Comienza la Campaña “Octubre Rosa”: Un cronograma completo de actividades gratuitas para la prevención del Cáncer de Mama

El Municipio de Olavarría, junto a Lalcec, Ola Rosa, el Hospital Provincial de Oncología y la UNICEN, unen esfuerzos para reforzar los controles médicos y la concientización durante todo el mes de octubre.
Como cada año, la ciudad de Olavarría se une a la campaña mundial “Octubre Rosa” para enfatizar la importancia de la prevención y el control temprano del cáncer de mama. Este 2025, la iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Municipio, Lalcec, Ola Rosa, el Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat” y la Facultad de Ciencias de la Salud (UNICEN), e incluye una nutrida agenda de actividades gratuitas y de sensibilización.
La campaña busca concientizar a la comunidad: si el cáncer de mama se detecta a tiempo, es curable en más del 90% de los casos.
Recordatorio clave: En sus estadios iniciales, el cáncer de mama no presenta síntomas. “El cáncer de mamas no da señales, el control sí”, afirman los organizadores.
A continuación, el cronograma completo de actividades previstas para Octubre Rosa:
Jornadas Destacadas y Controles Específicos
Actividades Fijas y Postas Itinerantes
Eventos Deportivos y Comunitarios
Charlas en Localidades
Se recuerda que todas las mujeres pueden desarrollar cáncer de mama, por lo que es vital cumplir con los controles regularmente. Aunque menos frecuente, los varones también pueden padecerlo, por lo que se alienta a toda la comunidad a realizar sus chequeos.