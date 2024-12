Alcanza a un universo de personas que cumplen determinados requisitos: particularmente aquellas que tuvieron la enfermedad durante la temporada 2023-2024; tienen entre 15 y 59 años y residan en alguno de los distritos que integran la Región Sanitaria IX de la provincia de Buenos Aires.

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, informa que comienza la campaña de vacunación contra dengue: en esta oportunidad, la campaña alcanza a un universo de personas que cumplen determinados requisitos: particularmente aquellas que tuvieron la enfermedad durante la temporada 2023-2024; tienen entre 15 y 59 años y residan en alguno de los distritos que integran la Región Sanitaria IX de la provincia de Buenos Aires.

Para ello, deben estar notificadas en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0-SISA) como caso confirmado de dengue, o bien estar notificado de haber cursado la enfermedad en Mi Salud Digital Bonaerense.

Cabe destacar que Olavarría adhiere a la estrategia de vacunación contra dengue de provincia de Buenos Aires; mediante la cual se prioriza la vacunación de personas entre 15 y 59 años, ya que en este grupo se registra la mayor tasa de incidencia específica por edad.

Dentro de este grupo, se focaliza a quienes posean un antecedente de dengue, debido al mayor riesgo de presentar un cuadro grave ante una nueva infección por un serotipo diferente; y que las personas seropositivas son quienes más se beneficiarán de la vacunación.

Las personas serán convocadas a vacunarse por vía mail desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. IMPORTANTE: no se solicita ningún código o dato personal.

Para evitar fraudes, se recomienda no abrir correos electrónicos de cuentas sospechosas, no hacer clic en enlaces que aseguren la disponibilidad de turnos para vacunación contra el dengue, y no compartir ningún dato. En el caso de WhatsApp y otras aplicaciones móviles, se aconseja corroborar que el chat esté verificado. Las cuentas oficiales muestran siempre el ícono de verificación (tilde azul) junto al nombre.

Cabe destacar que quienes hayan tenido dengue hace poco tiempo deberán esperar seis meses para recibir la vacuna. A su vez, está contraindicada durante el embarazo y la lactancia; así como para personas inmunocomprometidas; o en tratamiento de quimioterapia o corticoides a altas dosis.

Las personas que reciban el correo tendrán allí la indicación con la fecha para concurrir al vacunatorio más cercano a su domicilio.

Campaña de prevención “Adelantate al Dengue”

En este marco, se recuerda que el Municipio de Olavarría lleva adelante el programa “Adelantate al Dengue”, mediante el cual recorre los barrios para la realización de un abordaje territorial, con el objetivo de prevenir tanto la presencia del mosquito vector como el contagio de la enfermedad.

Equipos integrados por promotores y promotoras de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud y de las Direcciones de Epidemiología y Bromatología, recorren casa por casa estarán debidamente identificados; a los fines de interiorizar a la comunidad acerca de la importancia de tomar de manera particular distintas medidas de prevención, tales como evitar la presencia recipientes con agua o elementos que pudieran servir de reservorio para mosquitos, como así también la utilización de repelentes y/o mosquiteros.

En ese sentido, se entrega folletería informativa, invitando a la par, a comunicarse, por reclamos o sugerencias al 147, línea disponible las 24 horas.

El Programa Municipal “Adelantate al Dengue” se traduce en un trabajo interdisciplinario que involucra distintas áreas del Municipio, en un abordaje integral y territorial desplegado en diversos puntos del Partido de Olavarría desde la Jefatura de Gabinete, el Consejo Administrativo de la Salud y las Secretarías de Obras Públicas, de Desarrollo de la Comunidad como así también una campaña comunicacional desarrollada desde las Subsecretaría de Comunicación, con el objetivo de informar y asesorar a toda la comunidad.

El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de las hembras del mosquito Aedes aegypti. Cuando una hembra se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue adquiere el virus y, al picar a otras personas lo transmite, es decir que el contagio solo se produce por la picadura del mosquito, no hay contagio de persona a persona.