Comienza el Torneo “Profe Rubén Vila”

Un total de 20 tríos, formados por 20 niños/as, 20 damas y 20 caballeros, participarán en el certamen organizado en honor al recordado profesor. La jornada arranca a las 14:00 horas.

La Asociación de Bochas Ciudad de Olavarría se prepara para dar inicio a uno de los eventos más esperados del calendario: el Torneo “Profe Rubén Vila”.

La inauguración oficial se llevará a cabo hoy, sábado 4 de octubre, a partir de las 14:00 horas en el Club Pueblo Nuevo.

Este año, el torneo contará con la participación de 20 tríos que integrarán jugadores de todas las categorías. La finalidad del certamen es homenajear la trayectoria y el legado del “Profe” Vila, fomentando el deporte y la camaradería entre generaciones.

Los Jugadores Participantes

La comunidad está invitada a acercarse a la inauguración, donde se darán a conocer los equipos definitivos y la sede y zona correspondiente en la que participarán los niños de la Escuelita.

A continuación, se presenta la lista completa de jugadores que formarán parte de los tríos:

Niños/as (20): Tito, Delfi, Francisco Toledo, Ariel, Pilar. O, Camilo, Cachete, Ciro, Seba, Franchesca, Teseo, Tizi, Fefi, Valentín, Raiquén, Mateo, Juancito, Santino, Abril, Juanito.

Tito, Delfi, Francisco Toledo, Ariel, Pilar. O, Camilo, Cachete, Ciro, Seba, Franchesca, Teseo, Tizi, Fefi, Valentín, Raiquén, Mateo, Juancito, Santino, Abril, Juanito. Damas (20): María, Ale, Carmen, Leticia, Stella, Raquel, Naty, Kari, Irma, Hemilse, Adri S.B, Josefina, Lili, Graciela, Adela, Marilyn, Alicia, Cata, Marta, Adri Cruz.

María, Ale, Carmen, Leticia, Stella, Raquel, Naty, Kari, Irma, Hemilse, Adri S.B, Josefina, Lili, Graciela, Adela, Marilyn, Alicia, Cata, Marta, Adri Cruz. Caballeros (20): Nino, Coti, Pati, Guille, Fechi, Marcos, Diego, Nacho, Eduardo Her, Nahuel Gaitán, Pucho, Oscar Losardo, Raúl Landoni, Liti Ruppel, Martín, Ezequiel, Ricardo, Hugo Gocella, Jorge Duarte, Nahuel/Juan.

Se desea mucho éxito a todos los competidores y, en particular, a los niños y niñas de la Escuelita, con la certeza de que el “Profe” Rubén Vila estará feliz de ver este hermoso torneo en marcha.