Comercio: Se firmó la revisión paritaria con un aumento del 6% y un bono de $40.000 mensuales

El acuerdo, que tiene vigencia hasta abril de 2026, establece un incremento salarial del 6% a pagarse en seis tramos, junto a una suma fija no remunerativa de $40.000 por mes, con un compromiso de revisión en noviembre.

Las principales entidades del sector comercial, incluyendo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), han alcanzado un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

El nuevo convenio, que estará vigente desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, incorpora un incremento salarial y una suma fija para los trabajadores del sector. Además, se pactó que las partes volverán a reunirse en noviembre de 2025 para analizar la situación económica.

Detalle del acuerdo salarial

El acuerdo, que ya ha sido homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, contempla dos componentes principales:

Aumento del 6% : Se trata de una asignación remunerativa y no acumulativa que se aplicará sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75. Este aumento se distribuirá en seis tramos del 1% cada uno, que se abonarán a partir de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 .

: Se trata de una asignación remunerativa y no acumulativa que se aplicará sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75. Este aumento se distribuirá en seis tramos del 1% cada uno, que se abonarán a partir de los meses de . Suma fija de $40.000: Se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 por cada mes, desde julio hasta diciembre de 2025. Con excepción del último pago de diciembre, que se incorporará al básico en enero de 2026, el resto de estas sumas se extinguen con su pago mensual.

El acuerdo aclara que estos incrementos no son vinculantes para la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, aunque las sumas pactadas constituyen el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.