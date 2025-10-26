Comenzó la Votación en Olavarría: Más de 99 Mil Personas Habilitadas para Ejercer el Sufragio

Las escuelas abrieron sus puertas con las demoras habituales. La jornada se presenta nublada, sin pronóstico de lluvias y con una temperatura máxima que no superará los 19°C. Se recuerda la obligatoriedad de votar con el último DNI tramitado.

Pasadas las 8:00 horas, y con las demoras habituales en la apertura, la mayor parte de las escuelas de Olavarría quedó habilitada para que la ciudadanía comience a emitir su voto.

Un total de 99.434 olavarrienses están habilitados para sufragar, distribuidos en unas 295 mesas a lo largo de más de 80 establecimientos educativos del Partido.

Requisitos y Clima

Se recuerda a los votantes la obligatoriedad de concurrir con el , que es el que figura en el padrón electoral. las constancias de documento en trámite ni el documento digital de la aplicación . Clima: La jornada electoral se desarrolla bajo un cielo nublado, condición que se mantendrá gran parte del día. El pronóstico indica que no habrá lluvias y la temperatura máxima no superará los 19°C.

La cobertura completa de la jornada electoral podrá seguirse a través de olavarrianoticias.com.ar y en redes sociales.