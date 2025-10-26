Comenzó la Votación en Olavarría: Más de 99 Mil Personas Habilitadas para Ejercer el Sufragio

Las escuelas abrieron sus puertas con las demoras habituales. La jornada se presenta nublada, sin pronóstico de lluvias y con una temperatura máxima que no superará los 19°C. Se recuerda la obligatoriedad de votar con el último DNI tramitado.
Pasadas las 8:00 horas, y con las demoras habituales en la apertura, la mayor parte de las escuelas de Olavarría quedó habilitada para que la ciudadanía comience a emitir su voto.
Un total de 99.434 olavarrienses están habilitados para sufragar, distribuidos en unas 295 mesas a lo largo de más de 80 establecimientos educativos del Partido.
Requisitos y Clima
- Documentación: Se recuerda a los votantes la obligatoriedad de concurrir con el último Documento Nacional de Identidad (DNI) tramitado, que es el que figura en el padrón electoral. No son válidas las constancias de documento en trámite ni el documento digital de la aplicación Mi Argentina.
- Clima: La jornada electoral se desarrolla bajo un cielo nublado, condición que se mantendrá gran parte del día. El pronóstico indica que no habrá lluvias y la temperatura máxima no superará los 19°C.
La cobertura completa de la jornada electoral podrá seguirse a través de olavarrianoticias.com.ar y en redes sociales.