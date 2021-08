Colonias y Cerros: “La Churra” se consagró en la Categoría A1

En la jornada del pasado sábado 21 de Agosto y por la Divisional A1, el equipo de “La Churra” ganó la etapa regular del Torneo Apertura 2021 de fútbol amatuer que organiza la Agrupación Colonias y Cerros. Además hubo actividad para las Categorías A y B.

Por la última fecha de la fase regular de CyC A1, “La Churra” le ganó 1-0 a Juventud Antoniana, con gol de Matías Janson; y de esta manera se adjudicó mencionada instancia del Apertura. En otros resultados del sábado, Crotto le ganó los puntos a León Serrano por no jugar mas en este certamen. Juventud superó 2-0 a Porto FC. Burbuja 78 goleó 3-0 a Blaizzer. Bloquera El Rulo venció 3-0 a Atlanta. Hipólito Irigoyen supero a Luz y fuerza por 3-0. Los Robles cayó 2-1 ante Veterinaria El Ombú. Y Los Leones venció 2-1 a Riff.

En base a mencionados marcadores, el próximo sábado 28 de Agosto, los Playoff tendrán los siguientes cruces: La Churra vs. León Serrano, Juventud vs. Juventud Antoniana, Crotto vs. Luz y Fuerza, Blaizzer vs. Los Robles, Bloquera El Rulo vs. Riff, H. Irigoyen vs. Veterinaria El Ombú, Burbuja 78 vs. Porto FC, y Los Leones vs. Atlanta.

Por otra parte, también en la jornada sabatina, pero en la rama A, se jugaron los partidos correspondientes a la decimoquinta fecha del Apertura en la categoría A. Estos fueron los resultados:

Independiente VAF 3 – Facultad de Ingeniería 1

Viejo Atlético 0 – La Fraternidad 0

Villa Mi Serranía 3 – La Amistad 2

Santa Águeda 4 – All Boys 3

Facundo Quiroga 1 – Amparo Castro 0

Villa Floresta 4 – El Bataráz 3

Mariano Moreno 2 – Molino Viejo 0

Defensores de Hinojo 3 – La Peña de Boca 0

Villa Magdalena le ganó los puntos (3-0) a Aoma, que se retiró de la la los retirados de la competencia.

Finalmente ayer domingo, se disputó la primera fecha de los Playoffs de la Divisional B; la cual arrojó los siguientes marcadores:

Zona 1

Pueyrredón 1 – Deportivo Isaura 2 Independiente de Colonia San Miguel A 5 – Liverpool 2 Independiente de Colonia San Miguel B 2 – Defensa y Justicia 1 Los Toritos 5 – La Águilas Blancas 0 Hauswagen 3 – La Banda de la Abuela 0 Veteranos 2 – Chacarita 0.

Zona 2

Lanceros 4 – JCO 1 Santa Isabel 3 – La Academia 0 Deportivo Olavarría 3 – Mitre 1.

Fuente: www.coloniasycerros.com,ar

Fotos: Fotografías Verito.